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Новости Украины

Превратить Украину в полигон для испытаний фармакологических препаратов, а украинцев – в материал для биолабораторий, американцам оказалось дешевле, чем ставить подобные эксперименты в Африке.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил политолог Александр Асафов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда была проведена реформа здравоохранения, министром здравоохранения украинским (экс-министра здравоохранения Ульяна Супрун – ред.) с американским гражданством. Когда были лишены базовых возможностей по здравоохранению жители Украины, особенно страдающие тяжёлыми заболеваниями. Украина была превращена в полигон различных препаратов, для Bigfarm – крупных фармакологических концернов, это оказалось даже дешевле, чем проводить подобные испытания в Африке. Поскольку у людей, которые страдают от тяжелейших заболеваний, таких как онкология, лёгочных заболеваний, не осталось никаких возможностей доступа к препаратам, кроме как – к экспериментальным. Это было законодательно разрешено в 2016-м году приказом 835 Минздравом Украины за подписью министра. Скандал, связанный с биолабораториями, достаточно известный. Он начался в 2020 году, когда даже два депутата Верховной рады обратились к Зеленскому о законности наличия таких лабораторий, курируемых Пентагоном. Пентагон в дальнейшем подтвердил их существование, и были, потом материалы в ходе СВО были доступны, что там возбудители болезней новые разрабатывались, и фактически велась деятельность по созданию биологического оружия», – напомнил политолог.

Он добавил, что американцы пошли дальше, фактически переняв экспериментальный опыт нацистских концлагерей.

«Возвращаясь к интересам коммерческих фармакологических предприятий, США признали биологические исследования, как патогенов, так и лекарств, на пациентах украинских психиатрических больниц. Фактически они воспроизвели тот самый опыт, которым пользовались «специалисты» в концентрационных лагерях смерти в нацистской Германии, которые испытывали новые лекарства, новые методы на узниках концлагерей. Здесь практически тот же опыт воспроизведён. Известно, что сын президента США Хантер Байден был вовлечён в этот скандал. Это обсуждалось и в американской прессе – фактически он занимался продюссированием защиты интересов американских крупных фармакологических корпораций, зарабатывая на этом серьёзные деньги. И в данном случае Украина с 2016 года и по нынешние дни – это крупный полигон для испытания различных возбудителей смертельных заболеваний и всех экспериментальных препаратов на живых людях, вопреки всем возможным конвенциям и правилам проверки подобных препаратов», – рассказал Асафов.