Биологический Армагеддон, или Зачем в Казахстане открыли хранилище опасных патогенов

В Казахстане появится еще одна американская военно-биологическая лаборатория и подземное хранилище наиболее опасных штаммов заболеваний со всего мира, что равноценно закладыванию мощнейшей ядерной бомбы под всю Центральную Азию. Новый объект чреват огромными политическими последствиями, так как позволяет Вашингтону создавать дополнительную военную угрозу по периметру границ России и КНР, оказывая давление на Москву и Пекин.

Всё началось с того, что неделю назад на веб-сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан появился текст проекта постановления правительства за подписью премьера Аскара Мамина о строительстве объекта. Его полное название «Лаборатория BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов» и судя по пояснительной записке министра индустрии Бейбута Атамкулова поручение по разработке проекта строительства было дано со стороны вице-премьера Ералы Тугжанова.

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В этой записке и показана формальная цель данной лаборатории с подземным хранилищем.

«Строительство объекта «Лаборатория BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов» планируется в целях более глубокого изучения высококонтагиозных патогенов, вызывающих тяжелые и смертельные заболевания, против которых нет доступных вакцин и средств лечения», – указывает министр Бейбут Атамкулов.

То есть со стороны может показаться, что это «отечественный проект», но в разделе 3 даётся намек, что средств из бюджета на возведение такого опасного объекта не потребуется. То есть возведение лаборатории и подземного хранилища будет оплачиваться из внешних источников со стороны зарубежного государства. Не трудно догадаться, что изначально с момента проектирования до подписания текста постановления правительства РК эту работу курировали из Агентства по уменьшению военной угрозы (DTRA) при министерстве обороны США. На это и были выделены средства.

Умалчивает Бейбут Атамкулов, что этот объект будет иметь международный статус хранилища патогенов, собранных американскими военными биологами по всему миру. Уже известно, что в лаборатории будут держать различные штаммы наиболее опасных африканских заболеваний, таких как вирус Эбола, а также марбургский вирус, оспа и многие другие. Поэтому и название объекта BSL-4 (Biosafety Level 4) расшифровывается как лаборатория четвертого наивысшего уровня биологической опасности.

Правда, даже сам министр проговаривается, что как раз в Казахстане будет сборник наиболее опасных патогенов, вызывающих серьезное заболевание у людей или животных и легко распространяющихся от больных к здоровым. При этом реальных мер противодействия данным патогенам попросту не существует. Получается, что DTRA свезёт все эти возбудители не только для хранения, но и для изучения, модернизации и проведения испытаний на людях и местной фауне.

И всё это «богатство» будет размещено в Кордайском районе Жамбылской области в посёлке Гвардейский на юге республики. Там, кстати, еще с советских времён расположен НИИ проблем биологической безопасности, относящийся ныне к Комитету науки Министерства образования и науки РК, который сейчас работает в основном по программам исследований Пентагона. Сам объект планируется начать возводить в начале 2022 года и завершить в 4-м квартале 2025 года.

Получается, что это будет уже седьмой по счету объект Пентагона в Казахстане, задействованный в сети лабораторий DTRA по производству биологического оружия, в том числе, замаскированного под вспышки местных заболеваний. Лаборатория BSL-4 станет составной частью военно-биологической инфраструктуры США на территории Евразии и постсоветском пространстве и будет подспорьем существующей Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ), построенной в Алматы в 2016 году.

В этом ЦРЛ как раз велись исследования коронавирусов у летучих мышей, конго-крымской лихорадки и прочих заболеваний. Я уже писал, что к нам обратились учёные из Таджикистана, которые и передали нам интересные сведения о ведущихся работах в Казахстане над верблюдами. В частности, данный проект Пентагона называется «Camels as biosurveillance sentinels: Risk at the human-camel interface», что в переводе означает «Верблюды как сторожевые наблюдатели: риск передачи вирусов от верблюда к человеку». Его сейчас реализовывают на территории Казахстана с привлечением местных ученых и специалистов на базе того же самого ЦРЛ в Алматы и НИИ проблем биологической безопасности в Жамбылской области, где и планируется сейчас воздвигнуть лабораторию BSL-4 и хранилище опасных патогенов со всего мира.

В связи с предстоящим строительством в правительстве РК даже решили поиграть в «демократию» и разместили своей проект постановления на неизвестный широкой публике сайт «Открытые НПА» якобы для «широкого обсуждения». На нём до 19 ноября дана возможность гражданам Казахстана оставлять своё мнение по данному вопросу, чтобы создать видимость проведения дискуссий.

Не исключено, что и как в истории со строительством Международного Центра низкообогащенного урана, построенного в 2017 году за счет средств США и ЕС на базе Ульбинского металлургического завода в черте города Усть-Каменогорск, будут проведены и «общественные слушания», на которые свезут безвольных бюджетников, чиновников и сотрудников самих НИИ. Можно не сомневаться, что такая процедура для галочки будет организована казахстанскими властями, чтобы показать, как местное население «поддержало» такую инициативу американцев.

Но уже на сайте «Открытые НПА» из тысяч сообщений граждан нет ни одной в поддержку данного проекта. Наоборот, люди всех национальностей выступают категорически против. Можно привести в качестве примеров некоторые из них.

Так, Асель Бакауова пишет:

«В стране, где происходят такие недопустимые вещи НЕЛЬЗЯ открывать лабораторию по хранению «высококонтагиозных патогенов, вызывающих ТЯЖЕЛЫЕ и СМЕРТЕЛЬНЫЕ заболевания, против которых НЕТ доступных ВАКЦИН и СРЕДСТВ ЛЕЧЕНИЯ». Ведь в случае возможной утечки, как на территории УХАНЯ, это может, по моему мнению, привести к необратимым последствиям не только для нашей страны, но и возможно для всего мира! Обращаюсь к тем, кто причастен к подобным решениям – у вас ведь тоже есть дети, семьи любимые люди – одумайтесь! Вы реально хотите, чтобы подобные объекты находились рядом?! ВЕДЬ СЕЙЧАС ЭТО РЕШЕНИЕ МОЖЕТ ПОВЕРНУТЬ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧСЕВТА И ВАС ЛИЧНО В ДРУГУЮ СТОРОНУ! ОПОМНИТЕСЬ! ОДУМАЙТЕСЬ!»

Ольга Солнцева вторит и призывает не допустить строительства лаборатории:

«Я против строительства лаборатории и хранилища для всякого рода вирусов и микроорганизмов на территории РК!!! Категорически против!!! Так и все здравомыслящие граждане нашего государства против этого! Это биологическая опасность, это биологическая бомба, которая обязательно рванет, как взрываются на постоянной основе склады с боеприпасами в Казахстане! И те лица, которые допустили даже просто мысль о строительстве такой лаборатории у нас – это преступники. Они заведомо планируют биологическую атаку! Нельзя допустить этого! Категорически против этой лаборатории и хранилища!!!».

Более категорически высказывается по этому поводу санитарный врач эпидемиолог Юрий Анохин, который с 1980 по 1990 годы работал в отделе особо опасных инфекций Казахской ССР.

«Если учесть, что собственный музей культур патогенов передан Пентагону плюс добавлены возбудители африканских лихорадок, то это будет чисто американская лаборатория. Есть вероятность открытия таких хранилищ и в других республиках. Это как раз, о чем я говорил: банки разработок и логистические пути распространения зацикливаются вместе. Это предположение, основанное на анализе ситуации: за два года пандемии лаборатория в Алматы и все остальные объекты РЛ не предприняли ровным счётом ничего. По собственным карантинным инфекциям из очагов в Казахстане информации ноль, а африканскими лихорадками тем более заниматься будет некому», – отмечает эксперт.

Он указывает также на неизбежность утечек и катастрофических последствий для всего региона от появления BSL-4.

По сути, надо рассматривать новый объект в качестве настоящей военной базы США, оснащенной биологическим оружием мощнейшего воздействия. После того как Пентагону не дали возможность вывезти войска из Афганистана в бывшие советские среднеазиатские республики, в Вашингтоне нашли другой способ сохранить своё военно-политическое присутствие в Центральной Азии в виде уже новых лабораторий и подобного хранилища.

Это еще раз перечеркивает, что все заверения казахстанских властей, что якобы в республике не ведется производство бактериологического оружия и нет американских военных биологов являются ложью. США на самом деле продолжают усиленно финансировать и курировать деятельность всех существующих объектов в Казахстане и намерены построить новые. На них также до сих пор не допущены специалисты из России и Китая несмотря на постоянные запросы со стороны дипломатических ведомств.

Нет никаких сомнений, что только с новой силой продолжится доработка новых модернизированных штаммов наиболее опасных заболеваний, приспособленных к местным климатическим условиям и географическим широтам, схожим с условиями Сибири, Алтая и западных регионов КНР.

То, что первыми жертвами испытаний и утечек станут сами граждане Казахстана и соседних среднеазиатских республик в Нур-Султане (Целинограде) похоже никого не волнует. Более того, такие военные объекты, как и другие «учебные центры» НАТО и Пентагона в РК, рассматриваются правящей элитой в качестве гарантии независимости и суверенитета.

Теперь наступает момент истины, когда необходимо приложить усилия всех противников установления системы внешнего управления РК со стороны Запада с требованием недопущения появления лаборатории BSL-4 и хранилища со всего мира наиболее опасных патогенов и ликвидации ныне действующих. Надеюсь, что в Москве и Пекине также сделают соответствующие выводы, так как иначе биологического Армагеддона не избежать…