Новости Украины

Российские военные выдают все новые порции разоблачений о деятельности американских биологических лабораторий на Украине, а также выдвинули версию о лабораторном происхождении Covid-19, созданном как раз военными биологами из Пентагона.

На этом фоне еще более актуальным становится требование немедленной ликвидации подобных объектов на постсоветском пространстве.

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По информации генерала Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации, еще 13 лет назад агентство USAID разработало и запустило специальную программу «Предикт» в целях сбора и изучения различных разновидностей коронавирусов у летучих мышей, в том числе и на постсоветском пространстве, а именно в Грузии, на Украине и в Казахстане.

Исполнителем данной программы стала печально известная уже многим компания-подрядчик «Метабиота», связанная с Хантером Байденом и известными деятелями Демократической партии США. Примечательно, что три года назад в канун появления COVID-19 американские военные биологи провели учения «Ивент-201» по противодействию распространению неизвестного штамма коронавируса.

Публикация в Дейли Мейл о связи “Метабиоты” с Хантером Байденом

Учения по отработке методик действия в чрезвычайной ситуации массовой пандемии прошли как раз в институте Джона Хопкинса в городе Балтимор (штат Мэриленд, США). Как известно, что всем нынешним нетипичным заболеваниям, в том числе Оспе обезьян, предшествовали вот такие подобные «учения», которые были лишь способом подготовки организации пандемий в мире.

институт Джона Хопкинса

К такому выводу пришли и в Минобороны России, где сделали следующий вердикт: «Реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID программы «Предикт» позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее началу».

И действительно, те же филиалы Джона Хопкинса, как ни странно, находятся в Китае и Италии. В КНР, как мы знаем, была устроена провокация якобы связанная с «утечкой» COVID-19 в лаборатории города Уханя, а в Италии уже в 2020-м году был обнародован факт обнаружения зараженных данным штаммом коронавируса еще за год до известной пандемии, когда у итальянцев в сданной крови еще в июле 2019-го были обнаружены антитела.

Очевидно теперь многим, что появление «вспышки» заболевания именно в КНР было не случайным, а преднамеренным с целью организации операции отвлечения и обвинения Пекина в распространении искусственной пандемии. Ясно, что это было сделано, чтобы не допустить версий о создании COVID-19 в самих США и обвинений в развязывании Вашингтоном гибридных биологических войн, направленных на ослабление экономических и политических конкурентов в мире.

Подтверждает данную версию и заявление одного из постоянных авторов известного медицинского журнала Lancet профессора Джеффри Сакса, который отметил, что «коронавирус был создан искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологий».

профессор Джеффри Сакс

За искусственный характер пандемии говорят и необычайные свойства COVID-19, который чрезвычайно быстро мутирует и меняет свои характеристики, что никогда не отмечалось в обычных природных штаммах различных вирусов. Это как раз указывает на глубокую модернизацию штаммов, которые затем специально распространяются в разных частях мира.

«По мнению наших специалистов, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом», – отметил Игорь Кириллов на специальном брифинге 5 августа.

В связи с этим как раз и не получается подавить пандемию после нескольких лет попыток выработки коллективного иммунитета и изоляции отдельных регионов.

«Создается впечатление, что несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством «вброса» новых вариантов вируса в том или ином регионе», – отметил генерал.

Примечательно, что подобные работы над генетическим модифицированием коронавирусов проводились как раз на Украине, а именно компанией «Лабиринт Украина», которая является составной частью военной компании Пентагона «Лабиринт Глобал Хэлз». И за ней также стоят сотрудники «Метабиота», связанной с семьёй Байдена.

Интересно, что данная контора «Лабиринт Глобал Хэлз» как раз специализировалась по заданию DTRA по проектам модернизации штаммов коронавирусов и вируса Оспы обезьян. Это показывает со всей очевидностью, и в Министерстве обороны России это подтверждают, что оказавшиеся в поле зрения американских военных биологов те или иные заболевания затем оказываются применёнными уже в качестве биологического оружия в разных частях света и по всему миру.

И самое главное, все выгоды от этого получают как раз фармакологические корпорации США, тесно связанные с финансовой олигархией и деятелями правящей Демократической партии!

При этом, это не новость, а уже известная схема применения биологического оружия, которая отрабатывалась во время холодной войны и в последние десятилетия уже после развала соцлагеря и СССР на Кубе. Эксперты из Гаваны неоднократно заявляли, что американцы целенаправленно внедряли на острове возбудителей лихорадки Денге, африканской чумы свиней, заболеваний экономически значимых сельскохозяйственных культур.

Теперь же полигоном становится Европа и постсоветское пространство, что мы видим на примере той же Украины. При этом аналогичные программы изучения коронавирусов летучих мышей американские военные биологи осуществляли и на территории Казахстана в рамках Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алма-Ате с 2016 по 2019 годы, а биоматериал и возбудители собирались в пещерах Алма-атинской области Пентагоном еще с 2013 года.

При этом в ЦРЛ изучались летучие мыши и переносимые ими штаммы коронавирусов из Центральной и Юго-Восточной Азии, то есть как раз в КНР и сопредельных территориях. При этом в шести объектах на территории Казахстана умудрялись еще и собирать ДНК-данные жителей региона, а также Алтайского края, Синьцзяна, Монголии и Внутренней Монголии для изучения проживающего азиатского населения.

С учётом обнародования фактов разработки этнического или расового оружия, сбор биологических данных был откровенным фактом биологической разведки. В этот раз это было подтверждено арестом в конце июля этого года в Монголии трех граждан Казахстана, подозреваемых в шпионаже в интересах третьей страны.

Речь идёт об ученом-биологе Максате Жабагине и Жаксылыке Шабитове, а также о третьем фигуранте, которого в МИД РК назвали лицом «связанным со спецслужбами». При этом освобождения этих граждан Казахстана добиваются США и Германия. А ответ почему, кроется в том, что тот же Жабагин является заведующим лаборатории в «Национальном Центре Биотехнологий» (НЦБ).

Арестованные граждане Казахстана в Монголии. В центре Максат Жабагин

Подобный Центр формально приписан Минздраву Казахстана, но на самом деле с 2021 года входит в военно-биологическую сеть, финансируемую Бундесвером ФРГ. Получается, что эти фигуранты собирали ДНК-данные граждан Монголии и КНР, а также биоматериал в различных регионах страны. И очевидно, что их арест связан с требованием спецслужб Китая с целью пресечь данную деятельность.

Это еще раз показывает, что на территории Казахстана ведутся аналогичные, как и на Украине, военно-биологические исследования в интересах миноборны США, Великобритании и Германии, что ранее на корню отрицалось и МИДом, и администрацией президента РК. Теперь видим, чтобы не допустить развития скандала, внешнеполитические ведомства Казахстана и западных стран предпринимают неимоверные усилия, чтобы вызволить арестованных граждан, заподозренных в биологическом шпионаже.

Подобное требует еще большего усиления кампании по немедленному прекращению всех исследований по программам Пентагона и военных ведомств ФРГ и Англии в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Армении с использованием различных рычагов воздействия на правительства. Иначе новых еще более смертоносных заболеваний нам не избежать!