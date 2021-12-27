Биоробот с вложенной программой. Санду не примет участие в саммите глав СНГ

Отказ президента Молдовы Майи Санду от участия в неформальном саммите глав государств СНГ, который состоится 28 декабря в Петербурге, был предопределён изначально. Санду – пример человека-зомби во главе государства, пусть и такого маленького, как Молдова. Она – человек абсолютно несамостоятельный и управляемый извне. В её мозг вложена программа под названием «Прозападный курс Молдовы».

Любые шаги Санду на внешнеполитической или внутриполитической арене продиктованы, во-первых, директивами её зарубежных операторов, во-вторых, стремлением не обидеть свой ядерный электорат – прозападный фланг молдавской политики.

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Её политика заключается в дистанцировании от России – «страны-агрессора», «мирового изгоя», «оккупанта, незаконно держащего свою армию на территории суверенной Молдовы. Санду идёт на Запад, и, подчиняясь этой логике, должна поддерживать курс на конфликт с Москвой, попирающей ценности «свободного мира». Членство в СНГ для нее лишние гири на ногах, вне зависимости от того, какие прагматические выгоды оно предоставляет.

Политический «крестный отец» Санду Влад Филат (экс-премьер-министр, снятый с должности и осуждённый за коррупцию), сделавший евроинтеграцию своим знаменем, был, в то же время, не чужд прагматизму. Филат рассматривал сотрудничество с Россией и членство в СНГ в качестве получения «ништяков». Его политика заключалась в простом лозунге – «идти в Европу, паразитируя на России». Для этого Филату и было нужно членство в Зоне свободной торговли СНГ. Позднее руководители Молдовы возмущались, когда страна попала под ограничения после подписания договора об ассоциации с Евросоюзом.

На первых порах, в период президентской предвыборной кампании, Санду говорила, что готова поехать в Россию, встретиться с Путиным и говорить с ним «с позиции достоинства». Ей, надо сказать, весьма небезуспешно, конструировали образ «молдавской железной леди». Её представляли как прагматичного политика, который может решать вопросы и с Западом, и с Востоком. О своей готовности поехать в Москву Санду заявила и после своей победы на президентских выборах. «Если меня пригласят, поеду» – заявила она год назад в интервью «Дойче велле».

Однако сегодня, в период обострения отношений Запада с Россией, визит Санду в Петербург был бы расценен её сторонниками и кураторами как поездка «в Каноссу», «на поклон к диктатору». Подрыв её рейтинга на правом фланге не входит в планы Санду. Поэтому, в сущности, у Санду не было выбора, ехать в Петербург на встречу лидеров стран СНГ или нет.

Но есть и другое мнение, которое высказал экс-министр экономики Александр Муравский.

«Госпожа президент испытывает внутреннюю боязнь встречи с Путиным при проведении переговоров на столь высоком уровне. Это понятно, потому что практически она не контактировала с РФ и с представителями СНГ. Она работала с западными структурами, ее психология ориентирована на эту форму переговоров и отношений».

Конечно, Санду в идеале нужно было бы удержать в своих руках голоса и левого электората, и российской диаспоры, которые на выборах получила она и её партия «Действие и солидарность». Но до выборов президента ещё далеко – они пройдут в 2024 году. Ещё дальше до выборов парламента, до которых остаётся три с половиной года. Ближайшие выборы в Молдове – местные выборы, которые должны пройти в 2023 году.

Неприятный момент для Санду – в том, что на местных выборах не будет голосовать её наиболее фанатичная часть электората – диаспора в странах Европы. К тому же, к местным выборам Санду намеревается осуществить непопулярную административную реформу: резко сократить число сельских администраций, упразднить районы со всей социальной инфраструктурой. Однако, возможно, команда Санду полагает, что сельский избиратель традиционно на местных выборах проголосует за представителей правящей власти.

По большому счёту, Санду плевать на голоса тех обманутых, которые позволили ей и её партии заполучить всю власть в стране. Они свою роль выполнили – возвели на пьедестал. А за время, оставшееся до местных, и тем более до общенациональных выборов, произойти в стране может всё, что угодно.

Поездка Санду на саммит в Петербург давала шанс на то, что удастся хотя бы снизить напряжённость в российско-молдавских отношениях (о нормализации и речи не может идти). Но молдавская сторона не посчитала нужным этим воспользоваться. Теперь, вероятнее всего, напряжения в отношениях между Москвой и Кишинёвом будут ещё больше нарастать, особенно в свете давления на молдавскую оппозицию: экс-президента Игоря Додона вызывают на допрос в генпрокуратуру.

Не стоит предаваться иллюзиям. Майя Санду не собирается идти ни на какое сближение с Россией. Она, в отличие от своих предшественников, не прагматик и даже не идеалист, а биоробот с вложенной в неё программой. И она не остановится ни перед чем, пока не получит жесткий адекватный ответ.