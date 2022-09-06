Биотеррористы Пентагона открыто орудовали в РФ много лет – израильский эксперт

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В попытках вывести новые виды смертоносного биологического оружия, США подпольно учреждают в государствах постсоветского пространства неподконтрольные местным властям лаборатории и проводят исследования по влиянию на генетику наций и этносов вирусов и отравляющих веществ.

Об этом в интервью журналисту-соотечественнику Александру Вальдману рассказал экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О том, что у Пентагона эти лаборатории находятся по всему миру – это уже давно известно. Были опубликованы документы о попытках подготовить летательные аппараты-беспилотники к распылению биологических и бактериологических веществ, которые пытались сделать в Грузии в этих же лабораториях, чертежи этих устройств. Достаточно услышать то, что сказал главный врач США, который занимался борьбой с ковидом, и сейчас ушел в отставку: «Да, у Пентагона есть эти лаборатории по всему миру. Занимаются исследованиями, которые запрещены законом на территории США. Поскольку нам плевать, что будет с населением этих стран, на их территории мы устраиваем эти лаборатории». Они проводят там опыты, исследования, запрещенные на территории США. Он говорит, что «все эти исследования, работа всех этих центров – неподконтрольна властям этих государств. Они не знают, что мы там делаем. Не имеют права вмешиваться. Это все только Пентагон делает». Не Министерство здравоохранения США, а военное ведомство занимается этим. Это есть и в Казахстане, и в Грузии, и в Киргизии, на Украине. Десятки таких лабораторий», – объяснил эксперт.

Кедми подчеркнул, что эксперименты американскими учеными проводились, до некоторого времени и в России. По его словам, мониторинг растянулся на долгие годы.

«Хочу напомнить, что несколько лет назад были приостановлены исследовательские работы на территории России, которые пытались за деньги проводить американцы. Совершенно открыто. Они исследовали генетическое влияние на те или иные национальные или расовые группы тех или иных бактерий, боевых отравляющих веществ, заболеваний. Делали мониторинг по всей территории России, пытаясь выяснить вопросы, связанные с этим, и среди народов Сибири, Дальнего Востока – среди всех народов РФ. Почему этим интересовалось военное ведомство США, можно только догадываться. Пока Россия это не прекратила, мониторинг шел много лет. Открытый. За деньги. И всякого рода наивные идиоты поставляли эту информацию (командованию Пентагона – ред.), не понимая, что делают», – говорил военный эксперт.