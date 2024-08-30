Бишкек из российского форпоста превращается в очередного недружественного игрока в Средней Азии

Вслед за Казахстаном теперь еще Киргизия присоединяется к кампании по соблюдению антироссийских санкций, введённых США и ЕС, отказываясь работать с российскими банками, фактически удушая своих же трудовых мигрантов и собственный реальный сектор экономики. Таким образом Бишкек выслуживается перед Западом, рассчитывая на значительные инвестиции в добычу сырья, а также выторговывает себе место в новом региональном военно-политическом и экономическом блоке, создаваемым англосаксами.

Первым звоночком стало решение крупнейшего киргизского MBANK (ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан») с 16 августа прекратить денежные транзакции между КР и РФ. В явочном порядке было объявлено, что банк прекращает какие-либо перечисления и операции с российскими финансовыми организациями, в том числе с «Сбер», банк МТС и «Тинькофф». В заявлении было сказано, что MBANK будет теперь работать только с теми банками, которые не оказались в санкционном списке.

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Этому примеру последовали в течение недели еще 13 банков, а к нынешнему времени уже свыше 20-ти финансовых организаций КР перестали работать с российскими банками, приостановив какие-либо перечисления. Похожие волны отказа от взаимодействия отмечались и ранее в прошлые годы с начала СВО, но нынешний масштаб финансового саботажа превзошёл всё, что было до этого.

При этом само правительство КР формально выражает позитивное отношение к финансовым взаимоотношениям с Россией и даже объявляло о восстановлении обслуживания платёжной системы «Мир». Но надо понимать, что это лишь попытка изобразить хорошую мину при плохой игре, так как очевидно, что без соответствующего указания со стороны первых лиц государства никакие местные банки себя так бы не повели.

Поэтому – это чисто спланированная акция властной верхушки, направленная на дальнейший разрыв отношений с Москвой в различных сферах, несмотря на нынешнюю серьезную экономическую зависимость Киргизии от России. Последствия таких действий будут катастрофическими для населения, мелкого и среднего производства внутри страны, не считая провала в социальной системе обеспечения, но при этом они открывают невиданные перспективы для грабежа национальных богатств страны со стороны британских, европейских и американских компаний, в чем очень хочет поучаствовать и правящая элита.

Начнём с того, что введение ограничений на операции с российскими банками со стороны киргизских банков – это не просто шаг, а целая серия рискованных решений, которые могут обернуться серьезными потерями.

Во-первых, банки лишаются значительной части дохода от комиссий, которые взимались с физических лиц, осуществляющих денежные переводы в Россию. Огромный поток денежных переводов от граждан КР, работающих в России, был ключевым источником дохода для банков. Напомним, что по данным Национального банка Киргизии за 2023 год из РФ было перечислено $2 млрд 531,5 млн, а это не много ни мало 30% ВВП. Теперь, с ограничениями, этот поток перенаправляется в другие страны, а киргизские банки теряют прибыль.

Во-вторых, и это, пожалуй, более серьезная проблема, киргизские банки недополучают миллионы сомов от платежей юридических лиц. КР, являясь ключевым транзитным коридором для поставок товаров из Китая в Россию, привлекает множество российских компаний, которые используют местные банки для проведения платежей и осуществления финансовых операций. Ограничения на операции с российскими банками делают эту практику невозможной, и российские компании уже вынуждены искать альтернативные финансовые механизмы, которые нередко включают использование банков других стран, что, в свою очередь, приводит к потере дохода для киргизского банковского сектора.

Но это еще не все. Изменившаяся ситуация порождает новые проблемы, и, пожалуй, самые серьезные из них связаны с изменениями в требованиях уже китайских поставщиков. Раньше китайские компании, поставляющие товары в Россию, не обращали особого внимания на то, как оплачиваются товары, и каким путем они транспортируются. Главным было то, чтобы получить свои деньги. Сейчас же, в условиях санкций, китайские компании начали жестко контролировать движение товаров и денег. Они требуют, чтобы платежи за товары осуществлялись через третьи страны, а сами товары шли по такому же маршруту, как и деньги.

Киргизско-китайская граница

Это приводит к тому, что российские компании, работающие в КР, не могут использовать привычные логистические схемы, а вынуждены искать новые, более сложные и дорогие пути доставки товаров из Китая в Россию. Для киргизских транспортно-логистических компаний, которые раньше получали прибыль от транспортировки китайских товаров в Россию, это означает потерю работы и снижение доходов.

Сложная ситуация с банковскими операциями и логистикой, вызванная санкциями, может привести к сокращению торговых отношений между Киргизией, Россией и Китаем, что, в свою очередь, отрицательно скажется в целом на экономике республики. Тут, как говорится, к гадалке не ходи.

Но самое интересное в этой истории то, что на этом фоне произошло открытие линий взаимодействия с американскими банками, когда начались прямые корреспондентские отношения между финансовыми организациями Киргизии и США. Таким образом, местные олигархи находятся в предвкушении получения дешёвых кредитов от дяди Сэма и мечтают перекрыть все потери от прекращения операций с российскими банками.

Но в этой ситуации, похоже, в Бишкеке просчитались, так как американские финансисты не потерпят в последующем никаких серых схем по обходу западных санкций в деле пресечения поставок товаров двойного назначения в Россию, на чём последние два года местная элита заколачивала огромные средства. Плюс не факт, что янки решат пролить свой финансовый дождь над горной республикой, так как в виде переводов из США в прошлом году поступили лишь мизерные $45,3 млн.

Это еще и очевидный разворот КР в сторону Запада, так как присоединение к санкциям означает и активное участие в блокаде России со стороны Центральной Азии. Если дело пойдёт так и дальше, то Киргизия из форпоста российского влияния может быстро превратиться в очередного враждебного игрока, а в ситуации, когда Садыр Жапаров успешно выстраивает жёсткую вертикаль власти, то он сможет репрессиями и иными средствами принуждения справиться как с протестными настроениями, так и с пророссийскими силами внутри республики.

Карта полезных ископаемых КР, подготовленная USAID

Главным же лейтмотивом этих действий нынешней клики является всё же желание передать западным корпорациям месторождения урана, тория, редкоземельных металлов, золота и других полезных ископаемых, повторив судьбу соседних казахстанских олигархов. Ведь богатства членов семьи Назарбаева, а теперь и приближённых «бизнесменов» Токаева – всегда вызывали зависть. Теперь обладание рычагами власти должно преобразоваться по замыслу правящей группировки в конкретные миллиарды в виде взяток от добывающих компаний и процентов в засекреченных контрактах и Соглашениях о разделе продукции.

месторождение урана в Сокулукском районе КР

Первой спешит в республику Великобритания, которая руками Ротшильдов прибирает себе то же месторождение урана в Сокулукском районе. Там уже намерена работать английская компания MetalNRG. При этом ей, скорее всего, передадут для переработки руды Карабалтинский горнорудный комбинат, который ранее был фактически отобран у российских собственников.

Ариэль де Ротшильд и премьер КР Акылбек Жапаров

По сути, это был такой рейдерский захват под видом консервации месторождения, а на самом деле это была операция в интересах британской стороны. Интересно, что английские депутаты обсуждали в рамках слушаний процесс захвата киргизских месторождений и отмечали явные успехи в этом направлении, рассчитывая на получение новых преференций и лакомых кусков.

«Кыргызский эксцентричный лидер проявляет интерес к Великобритании… Великобритания может позиционировать себя как страна, которая заменит Россию в экономической сфере множеством путей – от предложения экспертизы по вопросам развития до финансирования местных НКО в Кыргызстане… Учитывая изменения в политической элите, Великобритания сможет более эффективно взаимодействовать с ведущими политиками и чиновниками» – указывается в материалах слушаний британских парламентариев.

Известный российский политолог и эксперт по Центральной Азии Никита Мендкович также подчёркивает, что у Лондона имеется компромат на действующую верхушку КР, так как в ход идут прямые рычаги давления на самых приближённых лиц в окружении Садыра Жапарова.

«В Бишкеке многие убеждены, что британцы надеются добиться заключения кабальных для Кыргызстана контрактов, шантажируя политиков дискредитацией или арестом зарубежных активов. Например, главу правительства республики западные СМИ раньше обвиняли в наличии бизнеса на Мальте, бывшей британской колонии, но совершенно забыли эту тему, когда начались переговоры с Ротшильдами», – отмечает Мендкович.

Поэтому коррупция, зарубежные активы, желание обогащения и приобщения к «цивилизованному миру», основанному на правилах, толкает Бишкек на все тяжкие, хотя это чревато обнищанием и социальной катастрофой для и так бедной республики, не считая получения статуса западной колонии. К сожалению, этот процесс ускоряется прямо на глазах.

Именно в связи с этим руководство КР так горячо поддерживает «тюркскую интеграцию», инициативы соседней Астаны по созданию регионального военно-политического блока, который будет однозначно сателлитом НАТО, а также проводит активную кампанию по декоммунизации и дерусификции, потворствуя русофобии и насаждая национализм. Как видно, пример Украины очень и очень заманчив на просторах Центральной Азии.