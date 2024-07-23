Бишкек взял курс на дерусификацию и передачу Западу месторождений урана и тория

В Киргизии продолжается интенсивный процесс декоммунизации, который, по сути, является украинизацией, так как ведёт республику по пути геополитической переориентации на Запад и подталкивает верхушку к передаче ключевых месторождений британцам, европейцам и американцам.

К такому выводу в своей новой публикации приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

Мы уже неоднократно писали о том, как парламент КР принял в третьем чтении закон, подготовленный фондом «Сорос-Кыргызстан» и «Открытым правительством», финансируемым USAID, об окончательной реабилитации «жертв сталинских репрессий» под действие которого попадают нацистские пособники, басмачи и махровые уголовники.

Но этого мало, и теперь власти пошли по пути уничтожения музеев – характерный почерк Киева в деле тотального уничтожения памяти о советском прошлом. Речь идёт об уничтожении музея Панфиловской дивизии в центре столицы КР, который, тем более, был еще и признан ранее памятником архитектуры республиканского значения.

Музей Панфиловской дивизии был расформирован еще в 2003 году, хотя сотрудники и общественность были против. Спустя два года его попытались «переселить» в помещение ведомственной гостиницы «Семетей», но в последующем и оттуда экспозиции вывезли, так как тамошняя администрация решила разместить дополнительные залы для ресторана.

Уникальные экспонаты, собранные в музее, были упакованы и отправлены в одну из воинских частей республики. Здание музея, находящееся в центре города, приходило постепенно в аварийное состояние. Даже то, что оно находилось в реестре республиканского значения, его не спасло, на ремонт средства правительством и мэрией, так и не были найдены.

Параллельно с попытками общественников спасти музей, Минэконом КР вынес на общественные слушания проект, который предполагал снос здания. В итоге задуманное было осуществлено для возведения коммерческих построек.

В этой истории важно и символично то, что героическая Панфиловская дивизия, сформированная из жителей Казахской и Киргизской ССР, приняла деятельное участие в битве за Москву осенью 1941 года, не дав немецко-фашистским захватчикам в рамках операции «Тайфун» прорваться по Волоколамскому шоссе к столице Советского Союза.

Поэтому нынешнее уничтожение архитектурного памятника – это плевок не только в собственное прошлое, но и жест, направленный на разрушение совместной с Россией общей истории. Снос музея Панфиловской дивизии — это не просто событие, а символ, который отражает сложные процессы деформации общественного сознания, запущенные сверху правящей элитой при участии западных фондов и НПО, фактически оккупировавших республику.

Примечательно, что со стороны российских общественников всё-таки последовала реакция. Так, известная журналистка Тина Канделаки обвинила руководство республики в проведении политики русофобии, разместив свой гневный пост в собственном телеграм-канале. Она обратила внимание засилье противников России в парламенте страны.

«В парламенте давно сидит группа управляемых политиков, которые с подачи Запада вычёркивают из страны советскую историю, наше общее прошлое, заменяя ненавистью к русским. А начинается всё вот так — со старого музея», — подчеркнула Канделаки.

Ранее она уже высказывала критику властей КР за переименование районов, а нынешнее заявление было многими воспринято положительно внутри республики, хотя и осталось без ответа со стороны чиновников. Думается, что это был такой своеобразный сигнал Бишкеку о том, что местные элиты слишком заигрались в своём подражании Киеву.

И действительно сейчас локомотивом кампании по тотальной декоммунизации и дерусификации является спикер парламента Нурланбек Шакиев, который озвучивает наиболее одиозные инициативы, копируя во многом действия властей соседнего Казахстана, настаивая на немедленном переименовании улиц и населённых пунктов, вплоть до запрета мультфильмов на чужом языке.

Но надо понимать, что он лишь говорящая голова и фигура поставленная для того, чтобы активно изображать лояльность перед Западом своими русофобскими и антисоветскими выпадами. Тем более это своеобразная дань или обязательный ритуал перед англосаксами, без которого не пускают в «цивилизованный мир», основанный на правилах.

В действительности же идеи национал-консерватизма являются господствующими в правящем слое и это проявлюсь сразу же после последнего цветного переворота октября 2020 года, когда нынешний президент и новый генпрокурор демонстративно отвечали на вопросы журналистов на киргизском, хотя к ним обращались на русском. И Нурланбек Шакиев в этой игре лишь исполнитель воли Садыра Жапарова, так как именно по его поручению он продвигал закон о госязыке, а затем принялся за «реабилитацию».

И нынешняя их деятельность сводится вовсе не к вопросам возрождения и укрепления киргизского языка, так как программа по внедрению общетюркского алфавита на базе турецкой мовы, в которой активно участвует Бишкек, ведёт к неизбежному культурному и языковому поглощению и к ассимиляции. Речь же идет именно о борьбе с русским языком, с русским историческим наследием и с русским информационным и политическим влиянием, чтобы освободить собственные руки для дележа ресурсов страны вместе с британскими, европейскими и американскими компаниями.

Не зря президент КР вдруг заговорил об «историческом пороге нового уровня сотрудничества» с Европейским союзом во время переговоров с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. Напомним, что 24 июня Садыр Жапаров ездил с трехдневным рабочим визитом в Брюссель и выпрашивал инвестиции для возведения ГЭС «Камбар-Ата-1». Недавно премьер КР во время визита уже в США аналогичным образом просил у Вашингтона средства на этот же проект.

И самое главное: Жапаров и Мишель обсудили двустороннее взаимодействие в сфере энергетики, разработки редких металлов и сельского хозяйства. Речь идёт о передаче европейским компаниям целого ряда месторождений, тем более что в Брюсселе жизненно заинтересованы в получении от Киргизии урана и титаномагнетита, чтобы обойти фактическую российскую монополию.

Кроме этого Бишкек готов подписаться на дорогостоящие «зелёные» европейские технологии сфере экологически чистых технологий и транспорта, что для бедной республики настоящая удавка. Но это тоже такая обязательная и общепринятая взятка и одновременно признание важной части западной неолиберальной идеологии.

Следующим этапом к захвату богатых ресурсов Киргизии является активная работа членов семьи Ротшильдов при поддержке английского внешнеполитического ведомства по получению прав на разработку и добычу урана на месторождении Кызыл-Омпол.

О том, что это возможная реальность, говорит отмена Бишкеком прежнего решения о консервации добычи урана и тория в стране. Кроме этого правительство КР приступило к выводу двух крупных месторождений редкоземельных металлов из особо охраняемой природной зоны.

Эти сообщения подтвердил известный российский политолог и эксперт по Центральной Азии и Афганистану Никита Мандкович, который отметил, что подготовительные мероприятия к заключению контрактов ведутся уже давно и для них уже создана необходимая база.

«В августе, как сообщает информированный источник, Кыргызстан снова планирует посетить делегация «Ротшильд и Ко» во главе с Ариэль Ротшильд. Они намерены вернуться к обсуждению передачи им месторождения Кызыл-Омпол, Кара-Балтинского комбината и также некоторых других добывающих производств в республике. Подготовку к визиту ведет посол Великобритании в Бишкеке Николас Боулер. «Ротшильд и Ко» планирует привлечь к добыче урана и иным проектами несколько специализированных британских фирм, чьи представители уже работают в республике, изучая ситуацию на месте», – отметил эксперт.

То, что они спешат, говорит о том, что в Лондоне переживают по поводу того, что руководство КР вдруг может передумать и отказаться от проекта после консультаций с Москвой и Пекином, а также, что последует резкая реакция со стороны местного населения, если информация о начале разработки урана и тория попадёт в прессу.

Интересно, что премьер-министр КР Акылбек Жапаров уже побывал в Великобритании, где общался по этой теме как раз с Ариэль Ротшильд.

И, скорее всего, Бишкек пойдёт на эту кабальную сделку, так как поверил в некий «инвестиционный потенциал», хотя это всего лишь ловушка Запада в ситуации потери крупнейших месторождений урана в Африке.

Именно поэтому так раздухарился в русофобской злобе Нурланбек Шакиев, а местные власти снесли здание музея Панфиловской дивизии. Но даже если сейчас для успокоения Москвы и собственных граждан президент отправит одиозного спикера парламента в отставку, ситуация не изменится, так как курс на построение сырьевой модели экономики в интересах западных рынков и ВПК взят прочно. А это означает следование рекомендациям Лондона, Брюсселя и Вашингтона и скатывание по проторенной дорожке, уже проделанной соседней Астаной.