Бить будут чаще и сильнее. Россия сняла «красные линии» – украинский эксперт

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У России больше нет ограничений, из-за которых она не наносила удары по центрам принятия решений, военному и политическому руководству Украины.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Золотарева, Россия наносит более серьезные удары по объектам украинской энергетики, чем раньше, из-за ударов ВСУ по российскому приграничью, НПЗ и нефтебазам в тылах.

«Риск того, что полетят ракеты по центрам принятия решений, совершенно очевиден. Скорее всего, будут еще попытки. Две недели назад мы говорили о том, что все – охранных грамот у небожителей нет, этих «красных линий» не трогать первых лиц уже не существует. Это все было до «Крокус Сити». Очевидно, это добавило эмоций, но общий тренд на эскалацию войны идет с начала марта… Понятно, что будет российская пропаганда это активно крутить, демонстрировать: «Вот, как мы активно ответили». Но помним, первая волна по украинской энергоструктуре когда была? В октябре 2022 года после подрыва Крымского моста. Судя по всему, после Белгорода, после НПЗ пошла вторая волна. Увы, она оказалась более эффективной, чем в 22-м году», – заявил Золотарев.