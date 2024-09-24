Бить или не бить «вглубь России» – в Пентагоне суета и ругань с Белым домом

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Американским военным якобы удалось отговорить администрацию Белого дома от нанесения ракетных ударов вглубь России под флагом ВСУ после того, как министр Ллойд Остин получил секретную информацию от российского коллеги Александра Белоусова.

Об этом на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И конечно, 13 сентября Блинкену сказали: извините, но ничего не выйдет. Мы не собираемся ввязываться в эту войну и наносить удары вглубь России. Забудьте об этом. Мы убедили Байдена не делать этого. Что касается дальности, то она недостаточна для нанесения удара по Москве», – утверждает Макговерн.

По его информации, Остин сказал Украине, что у нее достаточно собственного оружия, которое следует использовать более эффективно для завершения переговоров, чтобы положить конец этому конфликту. При этом президент США Джо Байден якобы был рассержен и «вышел из себя».

Однако эксперт сделал оговорку, что Белый дом и Пентагон могли лишь сделать паузу, дабы отложить свои замыслы по ударам в глубокий тыл России на «более подходящий момент».

«Макговерн не утверждает, что это навсегда, но это был очень обнадеживающий знак. Было совершенно очевидно, что Блинкен был застигнут врасплох так же, как и премьер-министр Великобритании Стармер. Он узнал только после встречи в Белом доме, что этого не произойдет», – сказал экс-агент ЦРУ.