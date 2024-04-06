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Киев должен игнорировать мнение Вашингтона, и пытаться наносить максимально разрушительные удары по территории России. Об этом в интервью украинскому политологу Юрию Романенко заявил сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны поставить наших дорогих американских партнёров перед фактом – никаких согласований. Ударили – и потом сказали: «Ой, смотрите, как получилось». Потому что для них речь идёт о предвыборной кампании, а для нас речь идёт о выживании. И, слава Богу, что в российской обороне есть ассиметричная дыра, куда можно достать, и нанести им серьёзный ущерб. Я думаю, мы будем переносить усилия системно», – сказал Арестович.

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«И это наш сильнейший козырь. Как и уничтожение Черноморского флота, и «РДК», и «Легион». Это три главных ассиметричных ответа, которые у нас есть. Я думаю, что есть ещё, но называть не буду. Это сильнейший фактор, он оказывает сильнейшее воздействие на российскую экономику и способность продолжать войну. Нам надо заниматься ровно этим, и усиливать, на как можно большую дальность, наносить как можно более массированные и эффективные удары. А Штатам вежливо передадим привет, будем улыбаться, и говорить: «Больше всего в жизни мы любим США, но наша война – это наша война», – добавил мигрант.