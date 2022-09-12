Бить ли по киевским центрам принятия решений – опрос в Донецке

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Новости Украины

На улицах Донецка провели опрос, нужно ли за обстрелы ДНР бить по центрам принятия решений в Киеве.

Сюжет опубликовал телеканал «Оплот ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мнения респондентов на этот счет разделились примерно поровну, дадим несколько примеров.

«Возможно, это грубо звучит и, возможно, это – негуманно. Но я считаю, что – да. Потому что все 8 лет это длится. Наши гибнут – и дети, старики гибнут. Остаются без домов. И почему-то им на нас наплевать. Сколько можно терпеть? И эти полгода мы терпим. Россия гуманно смотрит на всю эту ситуацию, которая происходит. Но, ведь, ничего не улучшается. Ни переговоров, ничего. Восемь лет были Минские соглашения. Толку никакого. Пока не будут приняты кардинальные решения, мне кажется, что ничего кардинально не поменяется», – выразила мнение большинства респондентка.

Другое мнение, что «удары гнева» не приведут к результатам и только повлекут за собой лишние жертвы.

«Вы знаете, очень сложный вопрос. Потому-что могут пострадать и невинные люди. Я, вообще, за мир», – ответила дончанка.

Также есть и те, кто уже не верит в то, что такие удары принесут хоть какой-либо результат, тем более есть конкретные места дислокации противника.

«Это не спасёт ситуацию. Нужно бить туда – откуда стреляют», – считает жительница Донецка.