Бить ляхов: российские разработчики компьютерных игр будут популяризировать историю Отечества

20.06.2022  18:16 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Интернет, История, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Сюжет дня


Подрастающее поколение должно знать, как героические предки в Смутное время смогли сохранить российскую государственность.

Об этом на 25-м ПМЭФ заявил генеральный директор ООО «Cyberia Limited» Алексей Копцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подрастающее поколение должно знать, как героические предки в Смутное время смогли сохранить российскую государственность....

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«В настоящий момент мы уже второй год занимаемся работой над игрой «Смута».  Это double-A project, action-RPG. Ближайшие аналогии – это «Призрак Цусима», «Ведьмак» и Assassin’s Creed.

Почему «Смута»? Когда 2 года назад мы только начинали предварительную работу над проектом, собирали предварительную информацию, исторические данные, литературу, столкнулись с неожиданным эффектом, что список художественных произведений, посвящённых Смутному времени, удивительно мал и краток.

Давайте повспоминаем подобные произведения. Что приходит на ум? «Минин и Пожарский» 39-го года фильм, «Повесть смутного времени» Алексея Толстого и, в первую очередь, роман Загоскина «Юрий Милославский, или русские в 1612 году».

Получается список такой краткий, а период Смутного времени чрезвычайно интересен, и информация о нём крайне полезна для подрастающего поколения. Потому что в начале XVII века наши героические предки смогли сохранить саму российскую государственность и обеспечить стабильное развитие страны вплоть до начала ХХ века», – рассказал Копцев.

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