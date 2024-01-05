«Бить по энергетике и железным дорогам» – укро-нацисты мечтают оставить РФ без тепла

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Украина должна продолжать проводить террористические атаки по гражданской инфраструктуре России и добиваться того, чтобы в самые холодные зимние дни РФ осталась без тепла.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил украинский военный эксперт Петр Черник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давно надо переносить войну на территорию РФ, и она уже потихоньку переносится. Мы имеем прекрасные новости, что даже на Байкало-Амурской магистрали произошло минирование. Но этого мало. Всё-таки, Россия очень большая страна, и её система, как энергетическая, так и инфраструктурная, очень большая. Есть новость что сейчас, буквально в эти сутки, что-то горит в Москве в районе электрического трансформатора, и три района Москвы без электрики. Учитывая, что там мороз -27 градусов, это очень и очень хорошо. Но надо это всё масштабировать», – разглагольствовал Черник.

«Вот как они регулярно, каждые сутки-двое, запускают в нашу сторону 20-70 «Шахедов» – что-то подобное должно быть и с нашей стороны. В первую очередь надо бить электрическую инфраструктуру и железную дорогу. И если бы мы это всё масштабировали очень сильно, мы могли бы добиться довольно неплохих результатов. Но этого пока нет», – поделился мечтами укро-нацист.