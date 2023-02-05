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Украине необходимо добиться от стран западного блока поставок вооружения большого радиуса действия для того, чтобы наплевать на договорённости с «партнёрами» и начать обстрел Москвы.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Алесе Бацман заявил один из виновных в разжигании кровавой войны на Украине телеведущий Савик Шустер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я надеюсь, что есть секретная часть вооружения, которое поставляется Украине. И надеюсь, что в этом списке, о котором мы не знаем, есть дальнобойные снаряды. Я надеюсь, что если можно было бы переводить войну на территорию России, чтобы они тоже сидели и дрожали, чтобы у них тоже сирены звучали, чтобы они тоже иногда бегали в бомбоубежища и понимали, что это», – сказал бандеровец.

Ведущая подчеркнула, что НАТО может поставить новое оружие с условием, что ВСУ не будут атаковать им территорию России, однако по мнению Шустера, главное – это заполучить что-нибудь убойное, а потом можно делать что угодно. «Военные базы ведь на территории России. Почему если можно бить по аэродромам за 600-700 километров от Москвы, то нельзя бить и поближе, по самым окрестностям Москвы? У Украины с этой точки зрения развязаны руки. Никто ничего не будет говорить», – резюмировал он.