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11.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Пропаганда, СССР, Сюжет дня, Украина
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«Бить по роже». Русофоб Дроздов зовет на улицы «жертв сталинизма»

Новости УкраиныУкраина должна учредить свой день памяти «жертв сталинизма» и на государственном уровне запретить всю...

Украина должна учредить свой день памяти «жертв сталинизма» и на государственном уровне запретить всю советскую символику.

Об этом в эфире 4 канала заявил скандальный львовский журналист и патологический русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дроздов также призвал «бить по роже» всех несогласных с тем, что сталинизм должен быть под запретом.

«А почему бы нам накануне нашей независимости, 23 августа, в Украине тоже учредить украинский день памяти жертв сталинизма? И выйдут все репрессированные, дети репрессированых и расскажут этому ватному населению обо всех зверствах, которые устраивал сталинизм. И кто свою рожу откроет на защиту сталинизма, тот получит по роже и по другому месту. Потому что в Европе это осуждено однозначно и категорично. Все национальные законодательства всех нормальных, а не русскомирных, победобесных, колорадских, ватных стран уже давно запретили всю советскую символику», – заявил Дроздов.

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