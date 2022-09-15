«Бить по украинским ТЭЦ дальше, заевропейцы пусть валят в зас..ный Париж» – эксперт из США

Новости Украины

Украинцы, тяготеющие к враждебному Западному миру, и русские – никогда не были «братскими народами», поэтому не следует наивно полагать, что на Украине, помимо притесняемого пророссийского населения, или же в Европе, кроме нейтрального меньшинства, у России отыщутся союзники.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» высказался военно-политический аналитик из США Андрей Мартьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ребята, давайте уже откровенно говорить: не друзья они нам, в большинстве своем. Я четыре года назад написал: «Ребята, Путин просто вынужден говорить о «братском народе». Нихрена они – не «братский народ». Они им никогда, в принципе, и не были. То русское население, которое действительно прорусски настроено, это – действительно наши люди. А в основном, это совершенно другой народ, и союзников у нас там не так уж и много. Армия занимается гуманитарными, гражданскими вопросами – со стороны. Это их – далекая задача, потому что их настоящая задача армии – убивать и разрушать. Это то, чему тебя учат в военных училищах и академиях. Тебя учат, как убивать и уничтожать соперника. Защита Родины заключается в том, чтобы уничтожать врагов Родины. Поэтому – да, немного отключили электроэнергию (в результате высокоточных ударов по Харьковской ТЭЦ-5, Змиевской ТЭЦ, Павлоградской ТЭЦ-3 и Кременчугской ТЭЦ – ред.). У России достаточно залпа, чтобы отключить ее нахрен вообще по всей Украине. Задача – показывать постоянно техническую оснащенность, огневую мощь твоих ВС. И иногда для этого требуется демонстрация, в том числе, немного отключить свет, немного отключить воду. Если не поняли – отключается больше», – предупредил он.

Также эксперт прокомментировал последовавшие звонки президенту РФ Владимиру Путину от глав европейских стран после предупредительных контрмер российских ВС в отношении объектов украинской инфраструктуры.

«Те люди, которые считают, что с Германией или Францией можно разговаривать, сразу сообщаю вам – невозможно! Вопрос заключается в том, что – или они сменяют свои элиты полностью, что невозможно. Они – враги, и всегда были врагами. Всё, Западную Европу нужно списать. Там большинство населения. Есть, конечно, значительное меньшинство – не знаю сколько, но оно большое – процентов 25 людей, которые совершенно ничего против России не имеют и хотели бы видеть Россию частью Европы, но большинство населения Западной Европы русских считает недочеловеками. Вот и все, ребятушки. С этим необходимо считаться и отсюда отталкиваться. Те, кто считает, что им будет хорошо в засраном и вонючем Париже – ради Бога, уезжайте», – порекомендовал аналитик из США.