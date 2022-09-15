«Бить по украинским ТЭЦ дальше, заевропейцы пусть валят в зас..ный Париж» – эксперт из США

15.09.2022  21:49 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
667 просмотров Просмотров: 667
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинцы, тяготеющие к враждебному Западному миру, и русские – никогда не были «братскими народами», поэтому не следует наивно полагать, что на Украине, помимо притесняемого пророссийского населения, или же в Европе, кроме нейтрального меньшинства, у России отыщутся союзники.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» высказался военно-политический аналитик из США Андрей Мартьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы, тяготеющие к враждебному Западному миру, и русские – никогда не были «братскими народами»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Ребята, давайте уже откровенно говорить: не друзья они нам, в большинстве своем. Я четыре года назад написал: «Ребята, Путин просто вынужден говорить о «братском народе». Нихрена они – не «братский народ». Они им никогда, в принципе, и не были. То русское население, которое действительно прорусски настроено, это – действительно наши люди. А в основном, это совершенно другой народ, и союзников у нас там не так уж и много.

Армия занимается гуманитарными, гражданскими вопросами – со стороны. Это их – далекая задача, потому что их настоящая задача армии – убивать и разрушать. Это то, чему тебя учат в военных училищах и академиях. Тебя учат, как убивать и уничтожать соперника. Защита Родины заключается в том, чтобы уничтожать врагов Родины. Поэтому – да, немного отключили электроэнергию (в результате высокоточных ударов по Харьковской ТЭЦ-5, Змиевской ТЭЦ, Павлоградской ТЭЦ-3 и Кременчугской ТЭЦ – ред.). У России достаточно залпа, чтобы отключить ее нахрен вообще по всей Украине.

Задача – показывать постоянно техническую оснащенность, огневую мощь твоих ВС. И иногда для этого требуется демонстрация, в том числе, немного отключить свет, немного отключить воду. Если не поняли – отключается больше», – предупредил он.

Также эксперт прокомментировал последовавшие звонки президенту РФ Владимиру Путину от глав европейских стран после предупредительных контрмер российских ВС в отношении объектов украинской инфраструктуры.

«Те люди, которые считают, что с Германией или Францией можно разговаривать, сразу сообщаю вам – невозможно! Вопрос заключается в том, что – или они сменяют свои элиты полностью, что невозможно. Они – враги, и всегда были врагами. Всё, Западную Европу нужно списать. Там большинство населения. Есть, конечно, значительное меньшинство – не знаю сколько, но оно большое – процентов 25 людей, которые совершенно ничего против России не имеют и хотели бы видеть Россию частью Европы, но большинство населения Западной Европы русских считает недочеловеками. Вот и все, ребятушки.

С этим необходимо считаться и отсюда отталкиваться. Те, кто считает, что им будет хорошо в засраном и вонючем Париже – ради Бога, уезжайте», – порекомендовал аналитик из США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Post Views: 686

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть