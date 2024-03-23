«Бить по железным дорогам России» – генерал НАТО требует дать Украине ракеты

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США должны предоставить Украине дальнобойные точные ракеты для ударов по Крымскому мосту и российским железным дорогам.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил бывший посол НАТО в США, генерал Дуглас Люте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы будем продолжать, как раньше, то останемся на том же месте даже через год. Мы должны не только увеличить свою помощь, но и изменить свой подход. Что перекликается с тем, что говорилось на этой конференции раньше. Мы должны предоставлять Украине такую помощь, которая должна помочь им победить, а не просто удержаться. И это зависит от того, как мы помогаем», – сказал генерал.

Он потребовал дать Украине дальнобойные ракеты для атак российских железных дорог.

«Например, нет никакого военного резона не давать им оружие большой точности, баллистических ракет дальности на 300 километров. Мы можем их использовать, чтобы разрезать логистические линии захватчика. Потому что эти линии логистики находятся на железных дорогах, и их можно разрушить. Ярким примером является Крымский мост. Его разрушение могло бы изолировать российских захватчиков не только в Донбассе, но и в Крыму. Также Украина могла бы совершать удары по тем местам, откуда наносятся такие удары, как недавно [в ночь с 21 на 22 марта]. Системы ПВО нужно дополнять возможностью поражать места, откуда совершаются эти запуски. Но в нарушение военной науки мы не делаем этого, и подвергаем опасности инфраструктуру Украины», – подытожил Люте.