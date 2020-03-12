12.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина
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«Бить Россию по голове»: На Украине мечтают о спутниках и морских боевых роботах




Украина сможет разговаривать с Россией на равных только тогда, когда у нее будет «кувалда», способная «бить Россию по голове».

К такому выводу в интервью агентству QHA пришел украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без ракетного оружия в Черном море, без нескольких ракетных небольших кораблей, которые могут быстро создавать угрозы россиянам, у нас ничего не получится. И строительство флота должно двигаться асимметрично, основываясь на новейших технологиях. Прежде всего, это автоматизированные автономные роботизированные системы, в том числе подводные лодки и надводные платформы.

Министерство обороны должно действовать быстро и создать флот, Военно-морские силы, которые будут иметь полный разведывательный контроль акватории. Это должен быть воздушный контроль – воздушная патрульная авиация или беспилотники. Это должны быть целеуказания – спутники или беспилотники. И это ударные системы, которые в режиме реального времени смогут уничтожать российские корабли.

Если это будет сделано быстро, мы изменим баланс, и тогда с русскими можно будет о чем-то говорить, в том числе о какой-то деоккупации Крыма… Россия – это государство XVIII-XIX века. Она действует, исходя из права силы. Если у нас не будет силы, мы можем говорить очень много, можем переходить на любые стандарты НАТО, но это ничего не даст, пока у нас не будет, скажем так, кувалды, которая будет немножко бить Россию по голове – как в Азовском, так и в Черном море. И тогда только можно будет с ней разговаривать», – заявил Самусь.

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