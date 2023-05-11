Бить террористов на территории Украины – Царёв

На фоне того, что Украина ведёт против России тотальную войну, не стесняясь ни в методах, ни в средствах, ничем хорошим для Москвы продолжение формата СВО не закончится.

Об этом в эфире «NewsFront» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем говорить, вот, мы не так делаем, мы не взрываем никого на Украине, у нас нет терактов, а вот они делают, апеллировать даже не знаю, к кому. Вот, украинцы не так воюют, как мы воюем. Но у них и другая война, это для нас СВО, а у них это война, в рамках войны противник уничтожается везде, они об этом прямо говорят, они не прячут это. Это наша проблема, что мы воюем с ними в каком-то ограниченном этапе. Потому что, когда идёт драка, а один, например, старается не бить сильно, не использовать ноги, не бить в голову, а другой берёт кирпич и палку и лупит со всей силы, это неправильно и нехорошо, и это ничем хорошим для того, кто играет в правила, не кончится», – сказал политик.

«Они с нами воюют в полную силу, и мы должны воевать точно так же. Против терроризма есть единственный способ борьбы – это не договариваться, не говорить о том, что мы готовы на переговоры достаточно часто, как мы это делаем, а их бить. Бить на линии фронта, бить людей, которые занимаются терактами, офицеров ГУР и так далее, бить на территории Украины», – предупредил Царёв.