Битва харьковских зоопарков повышает шансы чужаков

30.12.2019, Харьков, Артур Манцевич

Досрочных выборов мэра и депутатов в Харькове не будет. Они состоятся тогда, когда и положено – в октябре 2020 года. И тут возможны ещё какие сюрпризы.

Напомним, что Харьков – это город, в котором после подавления Русской весны местная власть не стала генератором бандеризации и украинизации, где не было (как и по всей области) ни одного захвата православного храма и где противники традиционного канонического православия находятся в пределах статистической погрешности,

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Прошедшие летом выборы депутатов Верховной рады показали, что местная элита не может быть уверена в своих избирателях. Тогда они в большинстве своём проголосовали за людей и партию, о которых они и слыхом не слыхивали – за «Слугу народа». Это персонажи не системные и не антисистемные, а, как называют их чиновники и журналисты со стажем, «черти из табакерки».

Но одно дело – отправлять депутатов в Киев, а совсем другое – выбирать тех, кому решать на месте местные же проблемы. И тут узнаваемость кандидата пока никто не отменял. А харьковские «слуги народа» пока еще не «открыли личико» перед избирателем. И кандидатуру на пост харьковского городского головы они пока не засветили.

Однако даже в балаклаве и парандже эта партия увеличивает свой электорат. Как? Прежде всего путём изменения местной демографии. Так, например, в Харькове работает 480 компаний программистов, около 31 тысячи человек. Ежегодно количество айтишников в городе растёт на четверть, причём в значительной мере за счёт иногородних. Оттуда же и прирост всякого рода «офисного планктона» и низового звена общепита и службы быта. Жильё в Харькове, особенно в новостройках, продают и покупают далеко не одни местные агентства и не только харьковчанам.

При этом традиционные избиратели – рабочие, торговцы, научно-техническая интеллигенция трудоспособного и пенсионного возраста – не расширяют свои ряды. И, замечу, украинское законодательство не предусматривает практически никаких цензов оседлости для местных выборов.

Еще недавно казалось, что кандидатура нынешнего руководителя города Геннадия Кернеса не просто безальтернативна, а конкурентов его даже неинтересно обсуждать. Успехи его команды в благоустройстве города и жилищно-коммунальном хозяйстве невозможно не заметить. Но недовольные и обиженные есть, и их не так уж мало.

Да, есть значительное количество людей, кому Геннадий Адольфович как кость в горле. Таких в Харькове традиционно 20-25%. И они готовы голосовать хоть за Авакова, хоть за Билецкого, хоть за Фарион с Ницой, только бы власть в городе поменялась. Именно благодаря им в горсовете появлялись фракции партий Ющенко и Порошенко, а также «Самопомощи» львовского мэра Садового. Но, кроме 2010 года, когда сам нынешний глава МВД Аваков выдвигался в мэры, у них не было и нет весомой кандидатуры на пост городского головы.

Однако для Кернеса есть и куда более реальные угрозы. Казавшаяся поначалу несерьезным имущественным спором стычка с руководством рынка «Барабашова» из-за строительства дороги через торговые места приобрела политическую окраску. Один из его владельцев нардеп Александр Фельдман заявил, что выдвигается в мэры. А это действительно политический тяжеловес.

Он был единственным из депутатов прошлого созыва от Харькова, кто не уступил свой округ представителям «Слуг народа».

В городе его знают как покровителя искусств и хозяина частного зоопарка (находящийся на балансе мэрии харьковский зоопарк находится в состоянии реконструкции и неизвестно когда примет посетителей). Будучи таким же неотъемлемым персонажем местной элиты, как и мэр Кернес, он может отобрать голоса у действующей городской власти. Это, конечно, «не победа, а участие», но участие на своём поле. К тому же Фельдман в Верховной раде входит во фракцию «Оппоплатформы – За жизнь».

Однако на он не является лидером ни городской, ни областной организации этой партии. Первую из них возглавляет депутат горсовета двух созывов Андрей Лесик, который не скрывает мэрских амбиций и постоянно усиливает свою узнаваемость.

Но Лесик не обладает ни опытом, ни популярностью Фельдмана, не говоря уже о Кернесе. Но и эта заявка тоже направлена на традиционного харьковского избирателя. А когда конкурируют свои между собой, у чужаков повышаются шансы. Даже у тех, кто пока еще не «открыл личико».