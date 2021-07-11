Битва очередей на молдавских выборах: диаспора против Приднестровья

11.07.2021, Москва, Елена Острякова

Интрига сегодняшних внеочередных парламентских выборов в Молдове завязана на Приднестровье хотя бы потому, что в голосовании на участках в Западной Европе никакой интриги нет.

Победившая в ходе президентской кампании благодаря голосам диаспоры Майя Санду собирается повторить успех сегодня аналогичным путем. Она загодя (через митинги и давление на ЦИК) добилась увеличения числа зарубежных участков с 129 до 150, и туда с ночи свозили электорат, который выстаивается в километровые очереди.

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Но, видимо, окончательной уверенности в победе у молдавского президента нет. Хотя последние соцопросы дают партии Санду ПДС почти 34%, а главным конкурентам, союзу социалистов Игоря Додона и коммунистов Владимира Воронина, – 25% (при этом голоса диаспоры и Приднестровья не обсчитывались), агрессивность и истеричность действий власти в отношении избирателей Левобережья свидетельствует о том, что она не исключает вариант проигрыша.

Так, внезапно за три дня до выборов Апелляционная палата Кишинева приняла решение сократить количество избирательных участков для граждан Приднестровья, имеющих молдавские паспорта, с 41 до 12. И это при том, что от открытия двух дополнительных на левом берегу участков молдавская ЦИК ранее отказалась самостоятельно. Примечательно, что обратившаяся в суд прозападная партия DA была настроена менее кровожадно и предлагала оставить 28 участков. К счастью, в субботу Высшая судебная палата Молдовы отменила это драконовское решение.

Но этим проблемы с выборами в Приднестровье не ограничились. Последние две недели на территорию республики (в Варнице, Рыбнице и Бендерах) неоднократно пытались прорваться члены партии AUR, ратующей за объединение Молдова с Румынией. Они объясняли свои действия желанием вести предвыборную агитацию, однако избирателей у унионистов на левом берегу нет. Скорее речь шла о запугивании приднестровцев. Румынские активисты блокировали дороги и даже вступали в стычки с приднестровскими пограничниками. Дело дошло до избиения российского миротворца.

В итоге командование миротворческого контингента РФ приняло дополнительные меры в связи с возможными провокациями в день проведения молдавских выборов. Это дало результаты. Унионисты на границе присутствуют, но ведут себя тихо. Информация о блокировании двух участков опровергается.

Между тем приднестровцы демонстрируют гораздо большую активность, чем на молдавских президентских выборах. На участках выстаиваются очереди не меньше, чем в Европе. Череда легковых машин с желающими проголосовать стоит на границе.

На текущий момент стороны политического противостояния обмениваются вялыми взаимными обвинениями в подкупе и организованном подвозе. Очевидно, что собирается фактаж для непризнания итогов выборов и проведения массовых протестов. Лидер социалистов Игорь Додон заранее призвал сторонников быть наготове.