«Битва превращается в бойню»: националист Сиротюк о боях за Артемовск

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Украинские войска в Артемовске ежедневно несут потери как убитыми, так и ранеными.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады, член националистического «Легиона Свободы» Юрий Сиротюк, находящийся на этом направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сиротюка, российские военные значительно усилили артиллерийский огонь по ВСУ в последнее время.

«К сожалению, мы имеем потери каждый день, и сегодня тоже. Потому что бои носят очень жесткий, очень брутальный характер. Соответственно, чем быстрее поступит помощь Украине, тем легче нам будет выполнять свою работу», – сказал националист.

«Сейчас мы видим, что на этом участке фронта намного больше работает вражеская авиация и реактивная артиллерия, танки. То есть очень плотный артиллерийский огонь, соответственно, очень много минно-взрывных травм, это все усиливается, потому что русские не оставляют ни одного здания – все сносится, все зачищается. Соответственно, сейчас русские предлагают эту битву превратить в бойню и сейчас тут, на самом деле, очень тяжело», – заявил Сиротюк.