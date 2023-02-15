«Битва превращается в бойню»: националист Сиротюк о боях за Артемовск

Анатолий Лапин.  
15.02.2023 12:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украинские войска в Артемовске ежедневно несут потери как убитыми, так и ранеными.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады, член националистического «Легиона Свободы» Юрий Сиротюк, находящийся на этом направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские войска в Артемовске ежедневно несут потери как убитыми, так и ранеными. Об этом...

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По словам Сиротюка, российские военные значительно усилили артиллерийский огонь по ВСУ в последнее время.

«К сожалению, мы имеем потери каждый день, и сегодня тоже. Потому что бои носят очень жесткий, очень брутальный характер. Соответственно, чем быстрее поступит помощь Украине, тем легче нам будет выполнять свою работу», – сказал националист.

 

«Сейчас мы видим, что на этом участке фронта намного больше работает вражеская авиация и реактивная артиллерия, танки. То есть очень плотный артиллерийский огонь, соответственно, очень много минно-взрывных травм, это все усиливается, потому что русские не оставляют ни одного здания – все сносится, все зачищается. Соответственно, сейчас русские предлагают эту битву превратить в бойню и сейчас тут, на самом деле, очень тяжело», – заявил Сиротюк.

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