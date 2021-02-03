Битва сербов и русских за выживание будет долгой – сербский политик

03.02.2021, Москва, Елена Острякова

Гарантией прав сербов, проживающих не на сербской территории, в частности в Косово, является общая позиция руководства Сербии, Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) и Черногории.

Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил председатель партии «Српска Десница» («Сербские правые») Миша Вацич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Современная ситуация на Балканах, первый раз у нас такая ситуация, что в руководстве Боснии и Герцоговины есть представитель сербской стороны. Он стоит рядом с президентом республики Сербия. И такая же будет ситуация с премьером Черногории. Они как единое целое. Это и культурно, и в языковом отношении, сербская территория. Это гарант защиты безопасности сербов, которые находятся вне страны, за пределами Сербии», – сказал Вацич.

Он выразил надежду, что ситуация в Черногории, где на парламентских выборах победили просербские силы, скоро изменится.

«Что касается Черногории, власть, которая сейчас пришла, обещала изменить отношения с Сербией и Россией и отозвать признание независимости Косово. Мы долго ждали, но нужно набраться терпения еще, для того чтобы, все-таки, Черногория возродилась», – сказал Вацич.

Он полагает, что защита нужна не только Сербам, проживающим в Косово, но и жителям Сербской Краины на территории Хорватии, пострадавшим от геноцида в 90-е годы.

«Сербы не живут только в Сербии, это понятие гораздо шире. Сербская земля это и Черногория, и Республика Сербская на территории Боснии и Герцеговины, и оккупированная республика Сербская Краина в Хорватии. Как и территория Крыма всегда была русской землей. И сейчас, благодаря Владимиру Путину и российской армии, в Россию Крым вернулся.

Я бы хотел только пожелать, находясь на этом месте, русский народ в республике Донбасс не пережил то, что пришлось пережить сербам на территории Сербской Краины. Сейчас террористы пытаются отобрать у нас Косово и Метохию. Что будет в будущем, зависит не только от нас, сербов, и наших желаний, наших сил, но и от того, насколько сильна Россия», – сказал Вацич.

В единстве сербов на Балканах он видит перспективу для сербов Косово.

«Наш путь к свободе, объединению, единству сербских земель, как и земель русского мира, – это путь вечной борьбы. И вопрос состоит не в том, можем ли мы сейчас что-нибудь сделать, вопрос в том, можем ли мы это осуществлять в дальнейшей перспективе. Чтобы своими политическими шагами и решениями не сделать еще хуже, и сохранить свой народ, развивать свои страны», – резюмировал Вацич.