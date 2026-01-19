Битва Трампа с нелегалами разрушит и его рейтинг, и экономику США – эксперт

Трамп едва ли добьётся большого успеха на будущих выборах, потому что его основной электорат стал беднее.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований Александра Войтоловская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В чем же все-таки эффективность и неэффективность Трампа? И почему одна половина Америки считает его страшно эффективным, замечательным президентом, а вторая считает, что это самый большой провал в истории Соединенных Штатов?

Если мы посмотрим на цифры, тут все действительно довольно неплохо. ВВП 3,8%. Инфляция 3%, безработица чуть больше 4%. Все в рамках, скажем так, нормы.

Но в США так называемый феномен экономики буквы K. Что это значит? Это значит, что богатые люди и корпорации богатеют, а бедные люди и беднейший класс беднеет.

Это очень плохо для Трампа лично, для его партии, поскольку ядро его электората – это белые малообразованные мужчины с низким уровнем дохода.

Его политика бьет по его ядерному электорату, и это будет иметь негативный эффект на ближайших промежуточных выборах 2026 года», – сказала Войтоловская.

«Борьба с миграцией за ближайшие 10 лет сократит на 15 миллионов работоспособного населения из неамериканцев по гражданству, и приведет к снижению экономического роста США почти на треть.

И все надежды на то, что американцы займут рабочие места, которые освободят нелегалы, скорее всего, не оправдаются, потому что в Соединенных Штатах довольно высокий уровень оплаты труда, почасовой. Американцы не хотят идти на низкооплачиваемую работу, и работодателю это тоже невыгодно.

Это будет приводить либо к смене бизнес-моделей, либо к закрытию этих бизнесов вообще, что будет вести, как вы понимаете, к еще большей безработице по накатанной», – добавила она.

