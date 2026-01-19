Битва Трампа с нелегалами разрушит и его рейтинг, и экономику США – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Трамп едва ли добьётся большого успеха на будущих выборах, потому что его основной электорат стал беднее.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований Александра Войтоловская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В чем же все-таки эффективность и неэффективность Трампа? И почему одна половина Америки считает его страшно эффективным, замечательным президентом, а вторая считает, что это самый большой провал в истории Соединенных Штатов? Если мы посмотрим на цифры, тут все действительно довольно неплохо. ВВП 3,8%. Инфляция 3%, безработица чуть больше 4%. Все в рамках, скажем так, нормы. Но в США так называемый феномен экономики буквы K. Что это значит? Это значит, что богатые люди и корпорации богатеют, а бедные люди и беднейший класс беднеет. Это очень плохо для Трампа лично, для его партии, поскольку ядро его электората – это белые малообразованные мужчины с низким уровнем дохода. Его политика бьет по его ядерному электорату, и это будет иметь негативный эффект на ближайших промежуточных выборах 2026 года», – сказала Войтоловская.