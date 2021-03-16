Битва вакцин: русским не привыкать спасать мир

16.03.2021, Москва, Платон Беседин

В одной из своих колонок я писал, что Россия, несмотря на все свои нелепости и беды, коих у нас в избытке, умеет решать большие задачи. А что сейчас на повестке прежде всего? Коронавирус, ясное дело. И справиться с ним – первейшая задача. Главным образом за счёт эффективной вакцины.

Когда Россия запустила на орбиту «Спутник V», то раздалось много фу-голосов. Осуждающих, ёрничающих, издевательских – разных. Мол, да какая российская вакцина – вы что? Тут вон даже великий Запад бессилен.

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Однако, что по сути мы наблюдаем сейчас? В России ситуация с коронавирусом улучшилась. Не без проблем, не без несчастий – никакой бравурности, но улучшилась – факт. А после российская вакцина оказалась востребована в Индии, Бразилии, Венгрии, Чехии, Словакии, Аргентине и других странах. На подходе – Италия. Всего около 50 государств.

Более того, стало известно, что Евросоюз готов вступить в переговоры с Россией относительно поставок и производства «Спутника V». Ясно, что делать ЕС это бы начал раньше, если бы не иго политических решений.

Заметьте, «Спутник V» идёт в мир и в Европу на фоне неэффективности других вакцин. Очевидно, что с Pfizer, как сказал бы Богдан Титомир, песенка спета. Отказ от применения вакцины AstraZeneca в Германии, Нидерландах, Италии. Европа может и дальше отрицать эффективность «Спутника V», но платить за это придётся жизнями. К несчастью.

И это не славица в адрес российской вакцины, а, следовательно, науки и медицины. Но пора бы нам отбросить заскорузлый миф о «просвещенном Западе» и «отсталой России». Факты подчас говорят об обратном.

Что же до общей ситуации в мире, то особых улучшений не предвидится. Коронавирус в прямом и переносном смысле разобщил людей, страны – тогда, когда им, наоборот, стоило бы сплотиться. Но, согласитесь, есть логика и смысл в том, чтобы именно русские в очередной раз спасли мир.