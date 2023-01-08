Битва за Бахмут: Русские вернули инициативу

Ряд комментаторов, ругавших Патриарха Кирилла за инициативу объявить прекращение огня на Рождество, оказались не правы. Россия устами Патриарха и президента продекларировала верность Богу и понимание важности Рождественского богослужения.

А вот на военной составляющей операции (чего и боялись комментаторы), а особенно на боеготовности Русской армии, это не отразилось никак. Нужно понимать, что в нынешних условиях никто у нас в войсках не станет молча терпеть «игру в одни ворота» и не реагировать на обстрелы. А если укропы не соглашаются прекращать огонь хотя бы на время Рождественских богослужений, то и наши будут бить по ним в ответ.

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Могу засвидетельствовать, что боевая работа не прекращалась. Кто мог в войсках отпраздновать Рождество во второй-третьей-четвертой линии, тот это спокойно делал, на передовой же работа шла более чем динамично.

Особенно это было видно по Соледару. Соледар – более протяженный населенный пункт, чем Бахмут. И продвижение в городской застройке последовательно шло с юго-востока на северо-запад. В день Рождества Христова разгром украинской группировки в Соледаре приблизился к своему полному завершению. На 7-е декабря 2023 года остатки украинской группировки утратили управляемость и, самое главное, возможность сопротивляться. Остатки украинских подразделений пытаются выйти из-под ударов Русских войск. Но получается плохо. А парадные разрушенных домов полны трупами солдат укровермахта. Это хорошо видно на видео, опубликованном «вагнеровцами». На видео – центр города, многоэтажные дома. И Русские воины передвигаются по улицам, не пригибаясь и уже не совершая перебежек. Остатки ВСУ еще цепляются за промышленные объекты и за особенности рельефа Соледара, но контроль русских войск над городом уже установлен.

И, самое главное, ресурсов для наступления у украинцев уже (пока!) нет. Именно поэтому они проводят новую мобилизацию, планируя создать три новых корпуса. Но мобилизация, формирование и обучение требует времени. А несколько месяцев, необходимых для этого ни Бахмут, ни тем более, Соледар, не продержатся. После Соледара падет Северск, и снабжение украинской группировки в Бахмуте будет перерезано. И Бахмут последует за Северском.

Когда будет освобожден Бахмут – украинская артиллерия будет отброшена дальше от Донецка. И украинцы уже не смогут обстреливать Донецк так, как сейчас. ВСУ, не успев обеспечить себя резервами, откатятся на Краматорск. А у нас резервы не только в процессе подготовки, они уже сейчас есть. Войска России на протяжении всей линии фронта расположены в несколько эшелонов. Прибывшие части, сформированные по мобилизации, готовились в местах формирования и продолжают готовиться в третьем-четвертом эшелоне.

Вспомним, как украинская пропаганда утверждала, что наступать им мешает только слишком теплая для зимы погода. Мол, украинские танки застрянут во влажной донбасской грязи и наступать не могут. Но вот как только земля замерзнет, они сразу пройдут вперед и прорвут русскую оборону у Сватово и Кременной. Земля замерзла. А ВСУ не пошли. И не пойдут.

Всё. У ВСУ нет стратегической инициативы. А у нас – есть. Проломанная оборона Соледара и Бахмута не только отодвинет позиции ВСУ от Донецка, но и откроет возможность для нашего большого наступления. Сил для этого наступления у России уже достаточно. И, что самое важное, не только для наступления, но и для удержания освобожденной территории. То, чего не было, к сожалению, год назад, в начале cпецоперации. Теперь это есть. Более того, из просчетов должны были быть сделаны выводы. А значит, процесс интеграции освобожденных территорий пойдет бойчее. Тем более, «переваривать» такое большое количество враждебно настроенных людей уже не будет нужно. Многие уехали из прифронтовых и потенциально прифронтовых территорий. А самые антирусски настроенные – просто погибнут на войне.

Так что, в ближайшие ждите официального заявления командования об окончательном освобождении Бахмута. А вслед за тем – начала наступления Русских. Все только начинается!

P.S. Я называю Бахмут Бахмутом, а не Артемовском, потому что Русский город Бахмут основан Русским Царем Иваном Грозным в 1571-м году. То есть слово Бахмут утверждает именно Русское происхождение и Русскую историю города. А вот «Артемовск» – это название не только советское, но и украинское. Артемовск – это город в УССР. А не в России. А нам никакой отдельной УССР – ни советской, ни антисоветской – не нужно.