Битва за гиперзвук: 1 : 0 в пользу России

24.09.2019, Киев, Александр Ростовцев

Тема гиперзвукового оружия в последнее время приобрела большую популярность в мировых СМИ. И это неудивительно, ведь защиты от гиперзвуковых ракет пока что не придумали.

Собственно, битва за гиперзвук с переменным успехом и долговременными простоями идёт вот уже 60 лет. Главными участниками соревнования были СССР и США, появились даже первые опытные летательные аппараты.

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Но уже в середине 1960-х, направление, обещавшее невиданные и неслыханные перспективы, упёрлось в технологический барьер: для покорения гиперзвука необходимы были новые научно-технические решения в области материаловедения, двигателестроения и систем управления. Авиация околокосмических скоростей откладывалась на неопределённое время.

Современная научно-техническая революция, стартовавшая вскоре после окончания Второй мировой войны, продолжается, и в настоящее время мы переживаем её пятую волну. Одним из главных её достижений является новая битва за гиперзвук, в которой вперёд вырывается Россия с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал».

Главное, что следует знать о «Кинжале», что он является асимметричным ответом России на концентрацию ударных сил НАТО вблизи её границ, сводящих на ноль все приготовления площадок ПРО в Польше и Румынии, а также – размещение где бы то ни было противоракетных систем THAAD и Aegis, у которых просто не будет времени на реагирование после запуска «кинжалов», несущих в себе по полумегатонному ядерному заряду.

«Кинжал», как и другие образцы нового перспективного оружия России, внутренние и внешние бесы пытались осмеять и заболтать. Путин, мол, мультики серьёзным людям показывает. Прошло чуть более полутора лет после анонса новых российских оборонных систем, и всем уже не до смеха. Новые образцы оружия реально существуют и способны делать то, для чего они создавались.

Можно сказать, что американские политики и военные последовательно прошли стадии неприятия, отрицания, торга, переосмысления доставленного им унижения после столь долгосрочных и дорогостоящих приготовлений в геополитической шахматной партии, так что теперь они перешли непосредственно к делу.

Где-то в начале августа стало известно, что в Вашингтоне состоялся тендер, в котором лидеры американского ВПК боролись за право стать создателями комплекса защиты от гиперзвукового оружия.

Можно сказать, чуда не случилось и в тендере победили компании, без которых не обходится реализация ни одного дорогостоящего оборонного проекта. Агентство по противоракетной обороне США (MDA) по итогам торгов заключила договоры с корпорациями Lockheed Martin, Boeing и Raytheon.

Именно этим передовикам капиталистического производства доверено ковать щит, что должен (по идее) спасти США от всепроникающего русского гиперзвука. Конкурс на разработку систем перехвата и уничтожения гиперзвуковых аэродинамических и баллистических целей был объявлен Агентством перспективных оборонных разработок Пентагона DARPA и MDA почти год назад – в ноябре 2018-го.

Основные детали техзадания в открытой тендерной документации не оглашались. Надо понимать, как совершенно секретные. Известны лишь имена подрядчиков и кодовые названия, которые они уже присвоили своим будущим разработкам.

Так, изрядно потрёпанный в последнее время скандалами и рекламациями Boeing, будет работать над системой HYVINT, Raytheon собирается вооружить американских стражей неба некоей системой SM3-HAWK, а Lockheed Martin обещает отвлечься пока что от F-35 и поразить супостата комплексом Valkyrie. Главное, как водится, выбрать наклейку поярче и напустить туману секретности.

Тем не менее, предположить, чем именно будут заниматься корпорации можно. Замминистра обороны США Майкл Гриффит, в 2018 году заявил, что радаров, способных осуществлять мониторинг пространства на десятки тысяч километров и засекать пуски ракет, у США попросту нет. Скорость российских «кинжалов» превышает 10М, а значит позднее их обнаружение равносильно полной слепоте.

Не могут их засечь и спутники военно-космической группировки Соединенных Штатов. Та же плачевная ситуация наблюдается и со средствами поражения вражеских ракет. Сегодня США располагают 44 ракетами-перехватчиками шахтного базирования, в основном, дислоцированными на Аляске.

Решать вопрос Пентагон собирается за счет дополнительной сети орбитальных спутников наблюдения нового поколения и новых ракет-перехватчиков, способных уничтожить гиперзвуковые цели на максимальном удалении от своей территории.

После завершения тендера каждая из упомянутых выше корпораций оценила объём работ в сумму $4,5 млрд. По условиям конкурса, проекты должны быть представлены Пентагону до мая 2020 года. Впрочем, есть сомнения в успешности этих проектов. И всё бы ничего, но две из трех корпораций, победивших в тендере – Boeing и Raytheon, уже создавали для США систему ПРО, которую с чистой совестью можно назвать дорогостоящим провалом.

О полном закрытии проекта ПРО Пентагон заявил одновременно с завершением торгов по гиперзвуку. В провальную программу было вбухано $1,2 млрд американских народных денег, возвращать которые никто не торопится.

Похоже, новейшие разработки защиты от гиперзвука за Очень Большие Деньги, которые Raytheon с Boeing умело вытряхнули из карманов Пентагона – это очередной блеф и «распил» прожорливых военно-промышленных корпораций.

«У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем…»

Как говорили тридцать лет назад советские «коопираты», предтечи современных «эффективных менеджеров», «куй железо, пока Горбачёв».

Американскому ВПК надо ковать железо, пока в Белом доме действует Дональд Трамп, у которого с ним вот уже три года длится полный засос и «медовый месяц».

Вот и торопятся грести бабло с гиперзвуковой скоростью, пока не оскудела рука дающего…