Битва за Карабах в Москве: Слабина – тут смерти подобна

26.07.2020, Москва, Платон Беседин

У меня есть знакомые, как в Армении, так и в Азербайджане. И в отличие от сетевых специалистов по конфликту этих двух стран, хотя никакие они не специалисты, конечно, я не собираюсь вещать о том, кто виноват, и что делать. Но я точно знаю и собираюсь сообщить, что делать нам на территории России.

Ведь происходит безумство. Пока что только в Москве и ещё в нескольких городах. Азербайджанцы громят армянские рестораны – и наоборот. В общем, все бьют друг друга. Но вот проскальзывает новость, избили русского за то, что ехал на машине с армянскими номерами. Стоит задуматься, да?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Года четыре назад я был на литературном форуме. И там были ребята с Кавказа: кабардинцы, нанайцы, аварцы, ингуши и прочие. Заметьте, литераторы. И всё было культурно, душевно, а потом кто-то что-то сказал о каком-то селе, другой вспомнил, как там его били, третий обратился к истории – и понеслась: враз все эти вежливые и благовоспитанные ребята превратились в разгневанных джигитов, готовых доказывать правду таким же джигитам любыми способами.

К чему это я? Да к тому, что мы наблюдаем лишь внешнее благополучие. А потом – убийство тремя приезжими из Дагестана местного в севастопольском баре «Бенефис». А потом убийство Никиты Белянкина приезжими из Армении. Таких красных вспышек много. Но уж совсем странно, когда армяне дерутся с азербайджанцами на территории России.

Мы играемся с ними – и в конечном счёте доиграемся. Потому что стараемся создать некий красивый проект, некое мультинациональное и мультикультурное государство. Благая идея, не спорю. Но подчас всё сильнее ощущение, что эта идея не работает, что всё слишком шатко и валко. А как добавить в эту конструкцию цемента?

Закон и его соблюдение. Самый простой метод. И никто не может уйти от закона. Но кладут ли «мордой в асфальт» тех, кто бузит и хулиганит, тех, кто громит и избивает? Что-то там мямлят о депортации и запрете на въезд на пять лет – только лишь. А надо жёстче, а надо строже – надо, чтобы ОМОН работал дубинками. Потому что…

Позвольте мне такую аналогию. Две стороны, обиженных и разгневанных друг на друга. Они назначают «стрелку», чтобы выяснить отношения. Где? Как правило, где-нибудь на пустыре.

Но Россия – не пустырь. И законодательно необходимо заставить их, гостей из двух бывших советских республик Закавказья, уважать ту территорию, на которой они находятся. Слабина – тут смерти подобна.

И главное – есть то, что выше закона. России нужна идея, нужен великий месседж, нужны, наконец, новые смыслы. Чтобы не на словах вещали о том, что у нас каждый россиянин, а на деле. Мы существуем в пространстве не только без идеологии, но и без смыслов. И когда нет высших государственных ценностей, тогда на первый план выходят примитивные инстинкты – вроде рода и крови, вроде бей чужого и мсти за своего.

Учитывая, сколь пёстрой является наша страна, есть большая опасность, что в стремлении никого не обидеть и соблюсти благообразный вид мы можем понаделать массу ошибок, утратив контроль. Не только за армянами и азербайджанцами, нет, но – в целом.