Битва за Кавказ: Долгая и кровавая

10.10.2021 12:16 (Мск), Москва, Александр Ростовцев

9 октября 1943 года победой Красной Армии закончилось одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны – битва за Кавказ, сыгравшая важнейшую роль в победе над гитлеровской Германией и её союзниками.

Так уж повелось, что битва за Москву, оборона Ленинграда и Севастополя, Сталинградская битва сильнее прочих отпечатались в массовом сознании, став не просто историческими вехами, но и беспримерными образцами мужества, стойкости, воли к победе советского народа и его руководства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

На их фоне битва за Кавказ не только не выглядит блёклым и второстепенным событием, но и по праву должно стоять в одном ряду по масштабу и значимости с самыми выдающимися сражениями Второй Мировой войны.

Битва за Кавказ была долгой и кровавой – она началась 25 июля 1942 года и длилась 442 дня, уступив по длительности только обороне Ленинграда. Не будет преувеличением утверждение, что, всю вторую половину 1942-го и вплоть до осени 1943-го именно на Кавказе шло решающее сражение за главный ресурс, названный «кровью войны» – нефть.

Важность майкопских, грозненских, бакинских нефтеносных районов была колоссальной, ибо они на тот момент обеспечивали 90% всей нефтедобычи СССР.

Кроме нефти, Кавказ давал стране стратегические поставки вольфрамовых и молибденовых руд, необходимых для выплавки жаропрочных и вязких броневых сталей. С потерей Украины и центрально-чернозёмных районов России, Кавказ стал новым источником зерна и мяса для воюющей страны.

Немаловажное значение играло и соседство с Ираном, с территории которого в СССР поставлялись оружие и матчасть в рамках ленд-лиза.

Немецкие солдаты наблюдают за пылающими нефтепромыслами Майкопа

Для выживания страны и перехвата стратегической инициативы задача защитить Кавказ от вторжения гитлеровских орд стала наиважнейшей задачей.

Для Гитлера, после поражения под Москвой и срыва блицкрига, захват советских нефтеносных районов стал вопросом жизни и смерти. Германская военная машина, потреблявшая огромную массу ресурсов, должна была прорваться на Кавказ, чтобы продолжать войну. Всё это заставило военно-политическое руководство фашисткой Германии разработать операцию «Эдельвейс» для захвата восточного побережья Чёрного моря и черноморских портов, с выходом к нефтепромыслам Майкопа и Грозного с прицелом на Закавказье, где главным призом для них должна была стать большая бакинская нефть и богатства Каспийского моря.

Лето 1942 года стало катастрофой для СССР, по своим масштабам и последствиям даже более тяжёлой, чем гитлеровское вторжение лета 1941 года.

Обманув ожидания советского руководства, немцы, вместо второго наступления на Москву, нанесли удар южнее, захватив Крым, Харьков, Ростов, вышли к важному стратегическому и транспортному узлу – Сталинграду.

Вооружённые силы Германии имели полное превосходство над Красной Армией в численности, вооружениях и тактической выучке войск. Помимо гитлеровцев, в спину нашим войскам могли ударить 27 турецких дивизий, сосредоточенных на границе, а также выжидавшее удобный момент для вторжения, командование Квантунской группировки в Маньчжурии.

Немецкие пулемётчики из дивизии “Эдельвейс” в предгорьях Кавказа

Положение становилось отчаянным. Противник бросил колоссальные силы в войне за ресурсы Кавказа. Особенно сказывалось доминирующее превосходство фашистов в танках и авиации – немцы с земли и с воздуха утюжили наши оборонительные рубежи. Началась Кавказская оборонительная операция, проводимая на широких просторах и чрезвычайно сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности, а также на восточном побережье Чёрного моря.

Именно в битве за Кавказ родились и получили закалку советские горно-стрелковые части, опыт которых позже пригодился при освобождении Крыма, Карпат, Болгарии, Румынии, Югославии и Австрии.

Главными составными частями битвы за Кавказ были: Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция, продолжавшаяся более пяти месяцев, Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция, Новороссийская десантная операция, Краснодарская и Новороссийско-Таманская наступательные операции, длившиеся в общей сложности более девяти месяцев. В ходе этих операций Красная Армия (Южный, Северо-Кавказский и Закавказский фронты совместно с войсками НКВД) во взаимодействии с силами Черноморского флота, Азовской и Каспийской военных флотилий в яростных боях и сражениях измотали соединения немецкой группы армий «А», остановили их наступление и, нанеся им поражение, изгнали с Кавказа.

Советский горный стрелок В.М. Коломенский ведёт бой в Приэльбрусье

Началась оборона Кавказа с поразительного происшествия.

26 июля 1942 года одно из подразделений разведывательно-диверсионного полка «Бранденбург-800», усиленного армянскими и азербайджанскими коллаборационистами из роты «Бергманн» (Горец), переодетые в форму военнослужащих НКВД, числом 49 человек прорвались и захватили плотину Веселовского водохранилища, предотвратив её подрыв, который мог сорвать переправу немецких войск через реку Маныч.

Но в тот момент, когда немецкие диверсанты решили отдохнуть в одном из захваченных помещений охраны плотины, в дверь вошёл советский солдат, в упор расстрелявший «бранденбуржцев». И в тот момент, когда, по проложенному немецкими сапёрами понтонному мосту через Маныч начали переправляться танки моторизованной дивизии СС «Викинг», плотина взлетела на воздух.

Имя героя до сих пор неизвестно, но подвиг, им совершённый, заслуживает того, чтобы навеки остаться в благодарной памяти потомков.

Взрыв плотины Веселовского водохранилища и вырвавшиеся на простор огромные объёмы воды не позволили немцам выйти в оперативные тылы 12-й и 37-й армий, защищавших предгорья Северного Кавказа. Наступление немецких танков было остановлено на два дня, за которые армии смогли оторваться от немцев, отойти и окопаться на новых рубежах, прикрыв ближайшие нефтепромыслы.

Советские артиллеристы катят по горной дороге пушку Ф-22

История битвы за Кавказ – это история известных и не очень подвигов. Из тех, что на слуху – яростные воздушные бои, разгоревшиеся в небе Кубани в апреле-июле 1943 года, стали крупнейшими из воздушных сражений в ходе Второй Мировой войны.

Штурман 7-го гвардейского штурмового авиаполка 230-й штурмовой авиационной дивизии гвардии капитан Василий Борисович Емельяненко (1912 — 2008) в кабине своего штурмовика Ил-2М-3 на аэродроме в станице Тимашевская. Послужил одним из прототипов Маэстро для фильма “В бой идут одни старики”

Героическая 225-дневная оборона «Малой земли», новороссийская десантная операция 3 – 4 февраля 1943 года и захват плацдарма у посёлка Станичка, который зубами удерживали морские пехотинцы Цезаря Куникова. Вместе с ними выбивать немецкие пулемётные и миномётные расчёты с господствующих высот ходил будущий генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, получивший в боях ранение в лицо.

Ещё одно поразительное и малоизвестное событие – танковый бой у Сагопшина 28 сентября 1942 года, названный позже «Кавказской Прохоровкой».

Умелые действия командиров 52-й танковой бригады майора Филиппова и 863-го истребительно-противотанкового полка майора Долинского нанесли тяжелейший урон превосходящим силам передового батальона дивизии СС «Викинг», наступавшего на главном направлении (30 машин, среди которых более половины лёгкие Т-60 и ленд-лизовские «Стюарт» против 48 «панцеров», в составе которых были 34 длинноствольные Pz-III, PZ-IV и самоходки «штуг»).

Интересно, что только за один день боя командир немецкого танкового батальона Мюлленкапм умудрился трижды выбраться из подбитых танков, о чём позже написал в воспоминаниях, высоко оценив действия советских командиров.

Танковый бой у Сагопшина длился около 10 часов. В результате, противник потерял 54 танка, из которых 23 – сгоревшими (с учётом прорвавшихся на подмогу Мюлленкампу танков группы Флюгеля). Бригада Филиппова потеряла 10 танков, из них пять – безвозвратно.

«Кавказская Прохоровка» во многом решила исход более масштабного Малгобекского сражения. А оно, в свою очередь, поставило жирный крест на немецком «нефтяном походе» на Кавказ. А ведь заветные месторождения были куда ближе к немцам, чем Москва зимой 1941 года.

Советские горные стрелки совершают переход в горах Кавказа

Отдельно следует отметить действия партизан в обороне Кавказа. Одним из самых результативных стал отряд «Бати» – Петра Карповича Игнатова, численностью около сотни человек, в который вошли инженерные и технические кадры Краснодарского химико-технологического института и масложирового комбината.

Командир партизанского отряда Орджоникидзевского района Северо-Осетинской АССР Дзарахмет Дзетоевич Мулухов вручает 60-летнему бойцу, вступившему в отряд, трофейный немецкий карабин

Воевали инженеры-партизаны дерзко и с выдумкой, в короткий срок уничтожив около 8 тысяч оккупантов, потеряв всего пять человек: двух сыновей Петра Карповича – Гения и Евгения Игнатовых, ценой своей жизни подорвавших немецкий состав с боеприпасами; ещё трое партизан были выданы немцам предателями из местных и казнены.

Советские горные стрелки в боях за Малгобек

Огромную роль в битве за Кавказ сыграло сражение за Сталинград, где военные действия стали причиной окружения и ликвидации элитной 6-й армии вермахта под командованием фельдмаршала Паулюса. Нацистское командование было вынуждено определиться с приоритетами – помочь выбраться из мешка армии Паулюса или продолжать снабжать им в ущерб кавказскую группировку. Этот момент и был учтён при подготовке к наступлению войск Южного фронта.

Переломным для обороны Кавказа стало начало 1943 года. 1 января войска Южного фронта перешли в наступление на ростовском и сальском направлениях. Сильно потрёпанные в боях и испытывающие острый снарядный голод, немцы, вынуждены были отступать под всё возрастающем темпом советского наступления.

Очень скоро от немецких и румынских оккупантов была очищена Северная Осетия, Чечено-Ингушетия, Кабардино-Балкария, Ростовская область, Ставропольский край и другие районы. Это дало возможность для бесперебойного снабжения страны зерном, нефтью, полезными ископаемыми, а Красной Армии – хлеб, боеприпасы и обмундирование.

В 2020 году Госдума приняла запоздалое, но от этого не теряющее своей значимости решение – считать днём воинской славы России 9 октября – День разгрома Красной Армией гитлеровских войск на Кавказе. С учётом стратегической важности Кавказа для сохранения мира и стабильности всей России, важность этой памятной даты невозможно переоценить.