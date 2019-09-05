Битва за Киев: Первый раунд – за Зеленским

05.09.2019, Киев, Сергей Устинов

Разворачивающаяся на наших глазах в последние месяцы «битва за Киев» достигла своей переломной точки – вчера новое правительство единогласно поддержало увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации (КГГА). Таким образом, бывший боксер остается лишь номинальным городским головой украинской столицы (поскольку эта должность выборная, и с нее нельзя снять), однако теряет все рычаги влияния на принятие управленческих и кадровых решений в Киеве. За ним оставлены чисто церемониальные и представительские функции, а также ведение сессий Киевсовета.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Фактически такая развязка борьбы за кресло главы КГГА означает победу Офиса президента, его главы Андрея Богдана и олигарха Игоря Коломойского – именно их называют главными интересантами досрочного «выпиливания» Кличко из столичной власти.

Теперь уже бывшему главе КГГА не помогли ни американские лоббисты, ни отечественные политконсультанты, ни разгон в прессе заказных материалов о себе хорошем и о «плохой» Банковой. А упорное нежелание предыдущего Кабмина Гройсмана согласовывать отставку Кличко лишь замедлило его политическую агонию, позволив удержаться в кресле лишних полтора месяца.

Как и прогнозировалось, «ручное» правительство Зе одним из первых же своих решений сделало то, чего не хотел делать Гройсман, а сама процедура заняла менее получаса. Как свидетельствует нардеп Алексей Гончаренко, «решение было принято единогласно, ни один член правительства по этому вопросу не выступал и вопросов не задавал». И это логично – какие вопросы, если Игорь Валерьевич настаивает?

Впрочем, премьер-министр Гончарук не отказал себе в удовольствии напоследок еще раз пнуть поверженного боксера в его больное место, указав на реального, «теневого» хозяина украинской столицы, который, как в один голос утверждают причастные к киевским политпроцессам знатоки, реально вершил судьбами Киева под прикрытием вывески с изображением именитого боксера:

«Лично я очень уважаю господина Кличко, он большой чемпион и человек, сделавший очень много для страны. Я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара (известного киевского застройщика и теневого «решалу», – прим. ред.), но формальной должности у этого человека нет. У меня нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика, и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые слишком сильно влияют на деятельность администрации. Если усилить господина Кличко сильным главой администрации, который был бы способен сопротивляться группам влияния, то это хорошо отразится на интересах рядовых киевлян», – заявил Гончарук.

Нужно напомнить, что еще в начале августа, на своей памятной пресс-конференции, глава Офиса Зеленского Андрей Богдан прямо обвинил Кличко в потере контроля над управлением в Киеве, перешедшим к нескольким «смотрящим» – теневым кукловодам депутатских фракций в столичном горсовете. Более того, по словам Богдана, один из этих людей даже предлагал ему $20 миллионов, чтобы Кличко не трогали, а оставили на своем месте.

Итак, свершилось. Главное кресло Киева вакантно. Однако это еще не конец истории, а всего лишь переход противостояния на новый уровень технологической сложности. У Зеленского начали готовиться к досрочным выборам в Киеве. Цель – полная перезагрузка столичной власти – от депутатов до градоначальника, чтобы лишить Столара и Кличко всех рычагов влияния на власть.

Причем, к выборам готовятся обе стороны противостояния. По киевским подъездам бабушкам уже раздают газеты «За Кличко», а сам отставленный глава КГГА рассказывает журналистам о том, что стал жертвой стремления новых хозяев Банковой к узурпации власти, что его отстранение неконституционно, да и вообще, киевлянам нужно избирать человека, который на что-то в городе влияет, а не марионетку Офиса президента.

Дальнейшее развитие событий во многом зависит от того, кого сделают сменщиком Кличко. Если главой КГГА назначат человека Коломойского, то к тезисам об узурпации власти Зеленским добавятся разговоры о Коломойском, который «подгребает» под себя всю страну с помощью своей «марионетки» – Зеленского.

Однако такая линейка контраргументов вряд ли поможет Кличко в новых условиях, когда народ улыбается и радостно машет вслед любым инициативам по концентрации власти в руках «решительного президента». Зеленскому легко сходит с рук все, за что ругали Ющенко, Януковича и Порошенко. А последние инициативы по урезанию значимости депутатов и вовсе делают Зе самым ресурсным в плане полномочий главой украинского государства.

Тем более, что если судить по инсайдерской информации, дела с американцами у него идут неплохо, а миссия «разоблачителя банды Порошенко», личного друга Трампа Сэма Кислина по склонению Банковой к передаче за океан компромата на Байдена близится к успешному завершению.

Поговаривают, что для завершения киевской многоходовки в Офисе Зеленского разработали целый «хитрый план». На первом – уже реализованном этапе – из-под Кличко выбивают «административный» стул, делая его «свадебным генералом», затем назначают перевыборы, по итогам которых Кличко полностью выбывает из игры.

Ну а на третьем этапе – уже после победы своего кандидата, Банковая инициирует через Раду изменения в законодательстыо и Конституцию, лишая президента и его Офис возможности в дальнейшем назначать главу КГГА.

Таким макаром планируется убить двух зайцев – и своего человечка на столицу поставить, и крикливый пиар устроить – для повышения рейтинга президента, пошедшего навстречу киевлянам и сделавшего киевского мэра исключительно выборной фигурой. В общем, народовластие, конечно, форева, только рулить должны «наши» люди.

Что касается даты самих перевыборов, то тут, как говорят, Зеленский специально темнит и держит паузу, чтобы не дать своим противникам времени хорошо подготовиться к компании.

Впрочем, несмотря на это, подготовка уже идет. В частности, одним из центров кристаллизации оппозиционной активности стала ОПЗЖ Медведчука. По информации СМИ и политических телеграм-каналов, под эгидой одного из лидеров Оппоплатформы Сергея Левочкина формируется ситуативный антипрезидентский блок, который объединяет всех недовольных и отодвинутых от корыта.

Тем более, что в случае Киева есть фигура, обьединяющая в своем лице интересы одновременно Порошенко, Медведчука и его ОПЗЖ, и Кличко. Это уже упоминавшийся выше Вадим Столар. В прошлом – регионал, после Майдана – соратник Порошенко и «серый кардинал» при Кличко, а сегодня – новоизбранный нардеп от ОПЗЖ, проведший вместе с собой по спискам этой политсилы еще 11 человек из своей обоймы.

Подтверждением усиливающихся связей по линии Кличко-ОПЗЖ стали разговоры о том, что Кличко профинансировал из бюджета Киева медиахолдинг Медведчука, взамен чего отставленный глава КГГА получил эфирное время на этих телеканалах.

И действительно, если посмотреть эфиры ZIK, Интера, 112, Newsone, то несложно заметить замелькавшие там в последнее время позитивные сюжеты о Кличко, как и постоянное присутствие в эфирах этих же каналов близких к Кличко ЛОМов.

Причем, зачастую они «шифруются» так умело, что «вычислить» их можно только глубоко зная киевские расклады. Так, небезызвестного Бачо Корчилаву представляют не мужем действующего пресс-секретаря Кличко Оксаны Зиновьевой, а «бывшим пресс-аташе посольства Грузии в Украине». При этом, комментирует он отнюдь не грузинские, а почему-то киевские дела. Как там любит говорить в таких случаях Дмитрий Киселев: совпадение? Не думаю!

Для Зеленского ситуация осложняется еще и отсутствием единого кандидата в мэры столицы от партии власти. Разные группы интересов двигают своих людей, и окончательное решение пока еще не принято.

Среди уже озвученных кандидатов – бывший менеджер 1+1 и новоиспеченный нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко, и актер «Квартала 95» Евгений Кошевой.

Но говорят, этими именами список номинантов не исчерпывается. По свидетельству телеграм-каналов, отслеживающих политическую повестку, неафишируемые социологические замеры популярности кандидатов идут сейчас едва ли не еженедельно. И это понятно: привыкшим к победам «слугам народа» нужна верная ставка, которая победит соперников нокаутом и с впечатляющим отрывом, а не будет бороться за отрыв в пару сотен голосов.

Так или иначе, но ситуация понемногу затягивается. Взять Киев кавалерийским наскоком не удалось, и хотя первый раунд борьбы остался за президентским Офисом, окончательный исход предсказать сложно. На стороне Зеленского главный ресурс – время. Но этот ресурс исчерпываемый, и чем дальше отодвигается горизонт, тем туманнее становится расклад.