Битва за Лиман: Упорство защитников города сорвало наступление ВСУ

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Украина заявила об окружении 5 тысяч русских бойцов в Красном Лимане. Командование, якобы, не дало им приказ на отступление. Такие данные озвучил в эфире украинского «Пятого канала» Сергей Гайдай, числящийся главой уже не существующей «Луганской области Украины».

Российская сторона это опровергает. У гарнизона в Лимане остаётся связь с остальной группировкой, попытки ВСУ перерезать трассу не увенчались успехом, сообщил представитель ЛНР Родион Мирошник.

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«Красный Лиман под контролем союзных войск. Комендантские подразделения ЛНР и отрядов Барс продолжают нести службу внутри города. Подразделения резерва ЮВО ночью с марша нанесли удар в районы Дробышева и Северска с целью деблокировать наметившееся окружение Красного Лимана. Трасса Красный Лиман – Торское – Кременная под полным контролем Союзных сил. Лесные массивы между Белогоровкой, Кременной и Ямполем сейчас серая зона. Там происходят перманентные боестолкновения. ВСУ проводят перегруппировку сил после полученного удара. Союзные войска подтягивают дополнительные», – написал Мирошник, по старой привычке упоминая о «союзных войсках», хотя со вчерашнего дня все они являются российскими.

Такие же данные приводит и военкор Александр Коц.

«Оборона города продолжается. Дорога жизни по трассе из Кременной через Торское по-прежнему физически не перерезана, вдоль нее создана небольшая зона безопасности. Однако по полям периодически пытаются прорваться группы на легкобронированной технике. Они уничтожаются группами русского спецназа. Противник подтягивает силы с Северска, есть целые подразделения, состоящие из иностранцев, которые отметились зверствами на Изюмском наступе. Русская артиллерия работает по тяжелой технике противника. Подошедшие резервы Южного военного округа не дают врагу замкнуть котел вокруг города. В нем, к слову, еще остаются мирные жители. Обстановка продолжает оставаться тяжелой, но не катастрофической», – утверждает Коц.

А вот у известного российского военкора Александра Сладкова не такие оптимистичные сведения.

«В Лимане много не так, как кажется. До позитива далеко. Жду официальных версий», – написал он в своем блоге.

Журналистка Анастасия Кашеварова опасается, что сообщение Сладкова – предвестник отступления из Лимана.

«Я еще вчера все поняла. Но никто не стал писать правду, чтобы не портить исторический день. Простите, но для меня вхождение новых территорий ожидаемо и поэтому – Лиман с русскими людьми, с русскими бойцами – для меня был и есть сейчас в приоритете по переживаниям. Вижу, вижу, как вы готовите людей к неутешительным последствиям. А я молюсь, чтобы случилось чудо, чтобы наши ребята смогли спастись, чтобы разбили врага, сколько ж там наёмников», – делится своими переживаниями Кашеварова.

Интересно, что украинский блогер Анатолий Шарий, который вчера, когда ВСУ окружали Лиман, писал упреки в адрес российского командования за не сделанные уроки после отступления в Харьковской области, наоборот намекает, что дела у Киева идут неважно.

«Есть информация, что под Лиманом скоро начнется нечто, что приведет к срочной работе Офиса Президента по созданию версии для общественности – почему же так случилось и кто виноват», – написал Шарий.

Так или иначе, но военкор Владлен Татарский из ситуации вокруг Лимана делает такой вывод:

«Красный Лиман стоит. Многократно превосходящие силы противника разбиваются о стойкость русских солдат. Бои под Лиманом ещё раз подтверждают мою теорию о том, что никаких гениальных тактик под Изюмом и Балаклеей не применял. Просто некоторые подразделения не проявили стойкости в обороне».

Косвенно это подтверждает и командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский.

«Независимо от того, чем закончится краснолиманская эпопея, парни даже не представляют до конца, что они сделали. Украине нужен был темп, нужно было ловить момент после харьковского наступления, и давить нас на всех направлениях. Они были на кураже, у них был ресурс, вполне реалистичные планы, инициатива, в конце-концов…. Они собирались давануть на мариупольском направлении, для чего под Угледар перебрасывали силы и средства, – но столкнулись с сопротивлением в Красном Лимане и завязли. Чтобы сломить наших парней, им пришлось отменить планы и забрать ресурс с других направлений, но темпы были уже потеряны, шок от отступления уже прошёл, началась мобилизация. Если бы не фактор Красного Лимана – кроме харьковского фиаско нас ждало ещё много проблем».

Главный вывод из обороны Лимана, по мнению Ходаковского, таков:

«У кого-то хватило духу упереться и дать бой, и процессы пошли не в пользу Украины. Даже если гарнизон Красного Лимана падёт – свою сверхзадачу он выполнил».