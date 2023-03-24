Битва за Славянск решит судьбу СВО – Баранец

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Из Польши в район Запорожья перегнали четыре самолета МИГ-29, и еще несколько самолетов ожидается в ближайшее время.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил военный обозреватель Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На территории Украины формируется несколько крупных группировок украинской армии. Наиболее крупная – в районе Запорожья. Там по одним данным, 40 тысяч, по другим данным, 50 тысяч солдат. И ещё: поступила информация, что в районе этой группировки присели аж четыре МИГ-29, которые перегнали из Польши, и ещё несколько самолётов ожидается для этой группировки».

Вторая группировка, по словам обозревателя, менее крупная, формируется в районе Харькова и ещё одна в районе Донецка.

«Они создают так называемые корпуса. Сегодня самый жаркий центр боевых действий безусловно – это Бахмут. Там сегодня идут самые яростные бои, там сегодня возможно решается судьба этого прорыва второй стратегической обороны. В систему этой обороны входят ещё два крупных населённых пункта – Авдеевка и Марьинка. И сейчас, если главные усилия направлены на полное установление контроля над Бахмутом, то мы проводим ещё фланговые операции, чтобы отвлечь определённую часть сил украинцев и облегчить задачу для взятия Бахмута под контроль. Возможно, что именно на рубеже в этой агломерации Славянск–Краматорск будет генеральная битва между российскими и украинскими войсками в этом году. Но для начала нам надо заткнуть эту артиллерийскую пасть в Авдеевке, из-за которой Донецку на протяжении многих лет больше всего достаётся».