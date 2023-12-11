«Битву с Байденом мы ещё не проиграли» – Зеленский об американской помощи Украине

Вадим Москаленко.  
11.12.2023 21:16
  (Мск) , Буэнос-Айрес
Просмотров: 588
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина, Финансы


В ситуации, когда финансовая и военная помощь США Украине оказалась поставленной на паузу, Киев не паникует и продолжает верить в победу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Буэнос-Айресе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ситуации, когда финансовая и военная помощь США Украине оказалась поставленной на паузу, Киев...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Представители СМИ обратили внимание на информацию о том, что украинский президент после Аргентины собирается посетить США и встретиться с главой Белого дома Джо Байденом.

«Возможно, вы хотите финансовую поддержку. Вы огорчены тем, что меньше будете получать финансовую поддержку? И как вы думаете, как вы сможете это заменить?», – прозвучал вопрос.

«Я не огорчён. Я не огорчён, потому что эту битву я не проиграл. Я не тот человек, и мы не те люди, которые перед трудностями опускают руки, начинают паниковать и не верить в победу. Нужно брать себя в руки и идти дальше.

Я завтра буду в США, у меня есть ряд встреч, безусловно, по приглашению президента Байдена, и мы будем работать над тем, чтобы побороть на сегодня эту паузу в помощи Соединённых Штатов Украине. Мы это поборем. И не только это. Мы всё поборем», – пообещал наркоман.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть