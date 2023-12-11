«Битву с Байденом мы ещё не проиграли» – Зеленский об американской помощи Украине

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В ситуации, когда финансовая и военная помощь США Украине оказалась поставленной на паузу, Киев не паникует и продолжает верить в победу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Буэнос-Айресе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представители СМИ обратили внимание на информацию о том, что украинский президент после Аргентины собирается посетить США и встретиться с главой Белого дома Джо Байденом.

«Возможно, вы хотите финансовую поддержку. Вы огорчены тем, что меньше будете получать финансовую поддержку? И как вы думаете, как вы сможете это заменить?», – прозвучал вопрос.

«Я не огорчён. Я не огорчён, потому что эту битву я не проиграл. Я не тот человек, и мы не те люди, которые перед трудностями опускают руки, начинают паниковать и не верить в победу. Нужно брать себя в руки и идти дальше. Я завтра буду в США, у меня есть ряд встреч, безусловно, по приглашению президента Байдена, и мы будем работать над тем, чтобы побороть на сегодня эту паузу в помощи Соединённых Штатов Украине. Мы это поборем. И не только это. Мы всё поборем», – пообещал наркоман.