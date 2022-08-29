Бизнес больше не верит в украинское будущее Харькова

Новости Украины

Крупный харьковский бизнес не верит, что город останется в составе Украины. Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет известный харьковский блогер Александр Кондрусик.

Самый большой хлебокомбинат «Кулиничи», находящийся в Харькове вывозит уже свое оборудование и переезжает во Львов. Там будет работать 3000 сотрудников, 500 из которых переедут из Харькова, остальных будут набирать из местных. Обещают, что производство во Львове будет обеспечено бомбоубежищами.

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Владелец, бывший регионал Владимир Мысик, который открыл этот комбинат в 1995 году, объясняет решение тем, что на территорию его комбината часто случались прилеты, и там стало опасно держать производство.

Конечно же Мысик немного лукавит – он никогда в жизни не отказался бы от такого рынка сбыта, как полуторамиллионный город Харьков, а учитывая то обстоятельство, что «Кулиничи» обеспечивали своей продукцией и область, то получается больше трех миллионов потенциальных потребителей хлеба, который, как известно, всему голова.

Ни для кого не секрет в Харькове, что Мысик со своей продукцией является монополистом. Под него, власти города и области выдавили всех его конкурентов. Конкуренции с ним не выдержал даже 11-й хлебокомбинат, контроль над которым приписывали Авакову.

Мысик жил в поселке Украинка, сразу за Салтовкой, в черте города, отстроив там себе целый дворец, где у него любил погостить в свое время даже второй президент Украины Леонид Кучма. Поговаривали, что именно отец украинского олигархата помог Мысику из хозяина скромной пекарни взлететь до уровня владельца одного из самых крупных предприятий национального уровня.

На самом деле, на «Кулиничи» даже если и были прилеты, то не настолько значительные, чтобы по этой причине сворачивать огромное производство. Причина в чем угодно, но только не в прилетах.

Тем не менее, сейчас Мысик вывозит свое производство во Львов, отказываясь от сверхприбылей, и это говорит лишь об одном – такие «патриоты», как Мысик уже не связывают свое будущее с Харьковом, они не верят в то, что город Харьков останется в составе Украины

Вот и бегут из Харькова мысики и прочие бизнесмены, которые отлично знают, насколько их рыльца покрыты пушком и что их ждёт после того, как Харьков будет освобожден.

В Харькове уже появилась реакция на эту новость. Все местные «патриоты» едины во мнении – крысы бегут с тонущего корабля.

Когда после появления данной информации в городе начались нехорошие разговоры, Мысик поспешил опровергнуть её, заявив, что хлебокомбинат якобы просто расширяется, как он это делал раньше, однако даже после перепроверки и уточнений, стало известно, что это правда, и «Кулиничи» из Харькова таки съезжают. Это подтвердили сами сотрудники этого предприятия.