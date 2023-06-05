Бизнес на новых территориях поверил в Россию – теперь армия обязана их удержать

Крымский бизнес вкладывается в развитие Запорожской области, несмотря на сложную ситуацию.

Такими наблюдениями в эфире «Крым 24» сообщил юрист Рустем Джанбазов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наиболее потенциальными направлениями в сфере бизнеса в Запорожской области в настоящее время является сельское хозяйство и топливно-энергетический комплекс.

Крымский бизнес, мне кажется, наиболее тесно взаимодействует с властями новых территорий – как заезжаешь в новые территории, видишь наши заправки, заправляешь качественный бензин и думаешь, выпью я, наверное, родной крымский кофе. И понимаешь, что будущее только светлое. Бизнес идет, бизнес не боится вкладывать свои деньги.

Естественно, есть нормативно-правовые проволочки, связанные с передачей инвестиционных площадок, земель, имущественного комплекса. Но это оперативно решается главой региона.

Объекты коммерции передаются во временное административное управление, параллельно разрабатываются нормативно-правовая база.

В настоящее время бизнес возвращается, это видно невооружённым глазом – магазины, которые были только полгода назад закрыты, заколочены, – сегодня открываются. Собственники возвращаются, они поверили в свое будущее, что никто у них там ничего, говоря зыком улиц, не отжимает.

Это распространённое слово сейчас, что приедет российская армия и все заберет. Но нет, права всех защищены настолько, насколько это возможно. В сложнейшей ситуации работают там органы власти, и они выполняют работу на 200 процентов».