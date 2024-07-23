Бизнес-партнер Ермака оказался должен «путинским россиянам» за дом в Вашингтоне – расследование киевских грантоедов

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Киевское грантоедское агентство «Слідство.Інфо» обнародовало компромат на одного из близких друзей и бывщих бизнес-партнеров главы Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Если верить этому «сливу», то жена украинского кинопродюсера Артема Колюбаева, бывшего бизнес-партнера Ермака, в сентябре 2023 года, то есть, в самый разгар войны, взяла ссуду у российской компании на приобретение дома в пригороде Вашингтона в США за $600 000.

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Колюбаев тогда сообщил, что деньги за дом полностью заплатила его жена: по собственным сбережениям, заимствованиям и средствам по продаже своего имущества.

Как обьяснил бизнесмен происхождение женег, в 2022-2024 годах его жена продала два своих автомобиля Mercedes-Benz CLS 2015 года и Mercedes-Benz GLE 2016 года, а также два объекта недвижимости в Киеве и области.

Медиа подтверждает данные о продаже этого имущества: однако утверждает, что выручить за него Колюбаева могла лишь $350 000.

В то же время по американским реестрам, $250 000 из $600 000 Колюбаева одолжила у компании A&D Mortgage.



“Слідство.Інфо” пишет, что у этой компании из Флориды есть российское руководство и связи с РФ: A&D Mortgage принадлежит Максиму Слюсарчуку, который также является директором организации Русскоязычная американская палата южной Флориды.

На YouTube-канале этой организации есть немало русскоязычных видео, в частности, запись события “FROM RUSSIA WITH BUSINESS” (“Из России с бизнесом”), которое проходило в июне 2017 года.

На мероприятии “российские американцы” пытались узнать, как жить в Соединенных Штатах после введения санкций против России – вместо этого Максим Слюсарчук, один из ключевых спикеров конференции, уверял, что сложностей нет.

“Эффект более теоретический, чем реальный. Мы действительно испытываем не очень много сложностей в денежных операциях между странами (Между РФ и США. – ред.) и особенно в работе с банками, которые под санкциями. Я сказал бы, что в момент, когда граждане России пытаются перевести средства в США, нет никаких сложностей с этим”, – заявлял Слюсарчук.

Жена Слюсарчука – Светлана Изгашева родом из Волгограда, она же работает одним из менеджеров A&D Mortgage и находится в руководстве той же Русскоязычной американской палаты южной Флориды, замечает медиа.

При этом, на старых видео организации спикеров подписывают как участников “Russian American Chamber” (Российско-американская палата) – это сообщество, объединяющее русскоязычных в США, в том числе финансирующее “Фестивали русской культуры”.

Также агентство нашло объявление о наборе сотрудников в A&D Mortgage в России – в локальный офис в Санкт-Петербурге, а некоторые сотрудники компании имеют на сайте LinkedIn надпись “работа в офисе, Санкт-Петербург, A&D Mortgage”.

В то же время Колюбаева сообщила журналистам, что фирму для займа ей посоветовал брокер, а вышеописанная информация “будет проверена и юридически подтверждена или опровергнута”.

“Сомневаюсь, чтобы в США на рынке кредитования работала с 2005 года американская компания, которая является одним из лидеров рынка и была связана с Россией. Но для того, чтобы не было манипуляций, в том числе с вашей стороны — эта информация будет проверена и юридически подтверждена или опровергнута”, – заявила героиня скандального расследования.

Разоблачители особо упирают на то, что Колюбаева и Ермака связывает общий кинобизнес..

В октябре 2023 года еще одно специализирующееся на скандальных расследованиях грантоедстое агентство Bihus.Info заявляло: после прихода Ермака в Офис президента Колюбаев возглавил Совет по государственной поддержке кинематографии, и в последние пол года смог получить более 20 млн грн из бюджета на свои кинопродукты, а также получил доли в успешных и не связанных с фильмами бизнесах.