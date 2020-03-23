Бизнес-партнёр Порошенко озвучил прогноз о долларе по 35

23.03.2020, Киев, Игорь Петров

При оптимистическом сценарии ВВП Украины в этом году упадет на 4%, а если карантин продлится до конца второго квартала, то на 9%.

Такие цифры на ток-шоу «Свобода слова» озвучил Томаш Фиала, бизнес-партнер экс-президента Петра Порошенко, основатель инвестиционной компании Dragon Capital, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже месяц назад поняли, что надо существенно пересматривать все наши бизнес-планы. Думаю, что в лучшем случае повторится та рецессия, тот кризис, который у нас был в 2009 году.

Это в том случае, если карантин в основных странах, в том числе в ЕС, Америке, Украине, продлится максимум 3 месяца, если он не затянется до второго полугодия, если пойдет на спад количество зараженных до конца мая, и экономика сможет с третьего квартала начать работать, то у нас будет сокращение мирового ВВП на 1-2%. Это больше, чем было в 2009 году.

В Украине тогда будет на 4%, мы прогноз пересмотрели сегодня.

Так, как идет тренд, то это может быть не базовым, а оптимистическим сценарием. Это значит – курс 30, инфляция 5%, достаточно большой рост безработицы, падение доходов бюджета.

Это оптимистичный сценарий. Если карантин сдвинется до июня-июля, и нельзя будет карантин остановить, то мы ожидаем падение ВВП в Украине на 9%, курс 35, рост инфляции и еще больше сокращение доходов бюджета. 9% – – это много. Это то же самое, что у нас было в 2015 году», – сказал Фиала.