Бизнес рухнет, веерные отключения света: Что будет после коронавируса

09.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Протестные настроения на Украине будут расти, поскольку самые тяжелые времена для страны еще впереди. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам политика, страну неизбежно ждет обрушение курса гривны, дефолт, закрытие бизнеса и веерные отключения электроэнергии, как в 1990-е годы.

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«Тяжелые экономические времена, в том числе и для каждого из нас, только впереди. Я думаю, еще все до конца не понимают глубину того финансового кризиса, который будет на нашей территории. Все еще не догадываются, что вполне возможно, вернутся и веерные отключения, и что многий бизнес никогда больше не встанет на ноги, и что дефолт – это все равно неизбежно, причем, в худшем проявлении, если к нему не готовиться.

Если не заниматься реструктуризацией, то дефолт в полном понятии как отказ от оплаты своих обязательств, конечно же, приведет к фатальным последствиями для многих украинцев. Это будет и сумасшедшая девальвация, и полная изоляция государства. Поэтому я думаю, что протестные настроения будут расти», – заявил Мураев.