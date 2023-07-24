«Бизнес выше безопасности»: полковник ФСБ объяснил, почему Крымский мост не прикрыли бонами

Анатолий Лапин.  
24.07.2023 15:35
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Терроризм, Украина


Вдоль Крымского моста не установили боновые заграждения, потому что придется открывать и закрывать эти «ворота», что затруднит логистику под мостом.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заяви бывший глава МГБ ДНР, полковник ФСБ запаса Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вдоль Крымского моста не установили боновые заграждения, потому что придется открывать и закрывать эти...

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По мнению Пинчука, в случае с Крымским мостом бизнес ставится выше безопасности.

«Понимаете, эта история… давайте вещи своими именами называть. В чем была проблема предотвращения нанесения этого удара? Вплоть до дельфинов боевых, мины выставлены и так далее.

Не было принято ключевой меры, которая предотвратила бы нанесения удара – так называемая боновая защита, то есть железные сетки, которые натягиваются вдоль опор в два ряда с соответствующими инженерными решениями», – сказал полковник. Оно не было принято не потому, что не додумались до этого, а по другой причине.

«Опять бизнес был поставлен выше безопасности. Потому что это вопрос судоходства, пропускной способности через мост мимо опор морских судов. В таком случае можно было бы оставлять определенные ворота, открывать и закрывать их, но это резко снижало бы пропускную способность. Ну, извините, у нас или военные действия идут, или бизнес», – заявил Пинчук.

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