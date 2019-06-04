Бизнесмен из Крыма пристыдил Грефа и получил извинения

04.06.2019, Севастополь, Виктор Орлов

Севастопольский бизнесмен и политик Олег Николаев подверг критике новые правила, введенные одним из самых дорогих отелей Крыма – пятизвездочной «Мрией», принадлежащей «Сбербанку».

Николаев в своем блоге рассказал, как приехал в детский парк развлечений на территории «Мрии».

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«Приехали с детьми в «Дримвуд», тот, что в «Мрии». Ждём трансфера, автобус не приезжает. Говорю вахтёру на шлагбауме: мы лучше прогуляемся? Он ответил: нет. Спрашиваю: почему? Отвечает: такие правила. Мы же здесь всегда пешком ходили, вот буквально два месяца назад. Сейчас нельзя. Почему? Распоряжение начальства. У вас сменился начальник охраны? Да.

Что произойдёт, если мы пройдёмся по территории пешком? Здесь нельзя кому попало ходить. Но ведь это идиотизм, мы хотим потратить деньги в вашем отеле. Ничего не знаем, такое распоряжение.

Ждём трансфер 30 мин, автобуса нет.

Заказываю стол в ресторане и прошу прислать трансфер. Трансфер из ресторана не пришёл. Дождались автобуса из «Дримвуда», дети убежали развлекаться, а мы пошли в ресторан.

Почему вот уже 30 лет нас никак не отпустит совок, а, Герман Оскарович?» – возмутился Николаев.

Через день он сообщил, что, обнародовав информацию об инциденте в блоге, получил извинения от администрации «Мрии».

«Мне позвонили из «Мрии» и принесли извинения за доставленные неудобства. Это круто, когда есть обратная связь и реакция. Надеюсь, теперь снова можно будет ходить по территории пешком, как и во всех приличных отелях на земном шаре», – комментирует Николаев.