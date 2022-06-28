Бизнесмен Колос назвал цинизмом, подлостью и невежеством срыв выставки «Мариуполь – битва за русский мир»

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Новости Украины

Срыв проведения выставки «Мариуполь – битва за русский мир», проходящей в рамках фестиваля «День русской славы-2022», это показатель безграничного цинизма, подлости и невежества, заявил бизнесмен и общественный деятель Александр Колос.

Колос недоумевает, почему на фестивале «День русской славы» можно взять и сорвать выставку «Мариуполь – битва за русский мир», при условии, что за освобождение города отдали жизни российские военные.

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«Город, в котором сдались тысячи отъявленных адептов неонацизма, город, за освобождение которого отдали жизни наши парни, не стал местом славы российской (русской) армии? Получается, что в глазах петербургских чиновников Павлов Арсен Сергеевич (позывной «Моторола»), которого В.В. Путин посмертно наградил орденом Мужества, – это представитель нацизма?» — задается вопросом активист.

Бизнесмен подчеркнул, что произошедшая ситуация – это показатель безграничного цинизма, подлости и невежества. По мнению Колоса, сражения происходят не только на фронтах специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, но и в умах россиян.

«Даже символ «Z», который так сильно не понравился некоторым выступающим музыкантам, это тоже своего рода водораздел, демонстрирующий всем нам, кто поддерживает Россию и ее народ, а кто выступает против», — указал Колос.

Общественный активист напомнил, что пока в Санкт-Петербурге продолжают срывать различные логотипы и символы с Z-символикой, на Украине продолжают гибнуть российские солдаты.

«Просто хочу напомнить, что сейчас, пока в Питере срываются символы «Z» там, на Украине, простой российский парень, рискуя своей жизнью, доставляет груз с гуманитарной помощью пострадавшим мирным жителям на грузовом Урале, на который нанесен «Z» и у кабины на флагштоке развевается российский триколор», — напомнил Колос.

В заключение бизнесмен добавил, что на официальной странице администрации Пушкинского района в социальной сети «ВКонтакте» размещен баннер с символом «Z».

«Вот такой парадокс», — подытожил бизнесмен.

Как сообщили активисты, представители администрации Пушкинского района фактически сорвали выставку «Мариуполь – битва за русский мир», проходившую в рамках фестиваля «День русской славы». Примечательно, что представители пресс-службы отказались давать комментарии СМИ.