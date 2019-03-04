Бизнесмен назвал сумму, за которую Кличко с потрохами продался Порошенко

04.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Окружение мэра Киева Виталия Кличко с ним во главе продали парламентскую фракцию «Удар» за 150 миллионов долларов.

Об этом в эфире YouTube канала «DubinskyPro» рассказал украинский бизнесмен, адвокат, активист Константин Бедовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За деньги продали. Это значит, что за завершение проекта и отсутствие похода партии «Удар» самостоятельно на местные выборы, в комплексе: президентские, парламентские, потом и местные слили – были получены взрослые деньги», – рассказал он.

На вопрос о сумме сделки Бедовой отметил, что договоренность была на 150 миллионов долларов, однако Порошенко заплатил Кличко только 100 миллионов, а на остальные «кинул».

«Потому и кинул, он же всех кидает. Это же уникальный тип», – сказал он.

По его словам, после этого он обратился к Кличко, не понимая, почему его старый товарищ так изменился не в лучшую сторону.

«Виталик, дружище. Мы с тобой сидели вдвоём, у тебя дома на кухне, пили чай и ты мне говорил: «Костя, мы идём изменить страну». Я говорю: «Виталик. Ну ты же понимаешь, что стране гаплык, что её надо менять». «Да, я понимаю», – рвал на себе рубаху. Для чего было это делать и потом отдаться Пете? Я не понимаю.

Для меня Порошенко – это Янукович, только хуже. Тот – лагерный козёл, от него ничего хорошего не ждали. Этому дали серьёзный кредит доверия», – высказался Бедовой.

Кроме того, он назвал некоторые суммы, которые банда Кличко получает от своих махинаций.

«Чтобы вы понимали, со слов участников, они же ко мне бегают, исповедываются. Три миллиона долларов они кассируют по базарам и ларькам. В месяц. Есть на чём развиваться? Есть, что дать наверх? Есть, за что дать ментам, СБУшникам, всем на свете? И зелёная от Пети. Прямая зелёная. И «мы власть не отдадим». Вот для этого их выкормили», – резюмировал бизнесмен.