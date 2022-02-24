Бизнесмен Пригожин: «Да здравствуют Президент Путин, Великая Россия и великий русский народ!»

24.02.2022  16:42 (Мск), Санкт-Петербург
Андрей Романов.  
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Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что предприниматель Евгений Пригожин полностью одобрил действия высшего руководства Российской Федерации в связи с ситуацией в ЛДНР.

Бизнесмен выразил восхищение решением президента Владимира Путина и Министерства обороны РФ.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что предприниматель Евгений Пригожин полностью одобрил действия высшего руководства Российской...

«Да здравствует Президент Путин! Да здравствует Великая Россия! Да здравствует великий русский народ! Спасибо Министерству обороны Российской Федерации. Ура!», — передала позицию предпринимателя пресс-служба «Конкорда».

Ранее сообщалось, что Путин обратился к россиянам в связи с обострением ситуации в Донбассе. Он объявил о начале специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что Россия не может развиваться в условиях постоянной угрозы со стороны Запада, который манипулирует нынешним украинским руководством.

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