Бизнесмен Пригожин: «Да здравствуют Президент Путин, Великая Россия и великий русский народ!»

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Новости Украины

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что предприниматель Евгений Пригожин полностью одобрил действия высшего руководства Российской Федерации в связи с ситуацией в ЛДНР.

Бизнесмен выразил восхищение решением президента Владимира Путина и Министерства обороны РФ.

«Да здравствует Президент Путин! Да здравствует Великая Россия! Да здравствует великий русский народ! Спасибо Министерству обороны Российской Федерации. Ура!», — передала позицию предпринимателя пресс-служба «Конкорда».

Ранее сообщалось, что Путин обратился к россиянам в связи с обострением ситуации в Донбассе. Он объявил о начале специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что Россия не может развиваться в условиях постоянной угрозы со стороны Запада, который манипулирует нынешним украинским руководством.