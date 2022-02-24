Бизнесмен Пригожин: «Да здравствуют Президент Путин, Великая Россия и великий русский народ!»
Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что предприниматель Евгений Пригожин полностью одобрил действия высшего руководства Российской Федерации в связи с ситуацией в ЛДНР.
Бизнесмен выразил восхищение решением президента Владимира Путина и Министерства обороны РФ.
«Да здравствует Президент Путин! Да здравствует Великая Россия! Да здравствует великий русский народ! Спасибо Министерству обороны Российской Федерации. Ура!», — передала позицию предпринимателя пресс-служба «Конкорда».
Ранее сообщалось, что Путин обратился к россиянам в связи с обострением ситуации в Донбассе. Он объявил о начале специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что Россия не может развиваться в условиях постоянной угрозы со стороны Запада, который манипулирует нынешним украинским руководством.
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