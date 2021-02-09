Бизнесмен Пригожин дал оценку появлению ЛГБТ-флагов на посольствах США

09.02.2021, Москва, Максим Никифоров

После появления флагов ЛГБТ на зданиях американских посольств бизнесмен Евгений Пригожин высказал свое мнение по этому поводу в личном Telegram-канале.

Флаги сексуальных меньшинств появились на посольствах США по приказу нового госсекретаря страны Энтони Блинкена. Во время правления Дональда Трампа это было запрещено. Теперь в Америке другое правительство, и новые власти решили отменить распоряжение предшественников.

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По мнению предпринимателя Евгения Пригожина, решение Блинкена – это настоящий «политический каминг-аут»

«Я отдаю дань уважения американской дипломатии за ее агрессивную гомосексуальную позицию. Теперь каждый будет знать наверняка, что при встрече с официальными лицами США чрезвычайно важно не только никогда не поворачиваться к ним спиной, но и держать штаны обеими руками», – написал предприниматель.

Напомним, что флаг ЛГБТ был поднят на здании посольства США в Москве еще в июне 2020 года. Тогда многие расценили этот жест как агрессивную пропаганду и провокацию.

Бизнесмен Пригожин напомнил, что флаги сексуальных меньшинств будут водружены не только на здания, находящиеся в США. Их повесят на посольства и в других государствах, и далеко не всем понравится такая позиция администрации Байдена.

«Мы, гетеросексуалы, в шоке! Символично, что флаги ЛГБТ будут подняты не только в Америке, но и во всем мире. Нидерланды, Франция, Великобритания, Германия и все другие либеральные страны – наклонитесь, Байден идет и несет с собой знамя демократии», – резюмировал Пригожин.