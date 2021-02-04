Бизнесмен Пригожин назвал Навального политической проституткой

04.02.2021, Москва, Иван Добровольский

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в контексте истории с приговором Алексею Навальному объяснил, почему основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) вернулся в Россию. Мнение Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен напомнил, что ранее он уже прогнозировал исход дела Навального, поэтому результат совершенно не удивил предпринимателя. По словам Пригожина, многие сторонники блогера будут покидать Россию.

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При этом изначально Навальный не пытался бороться с «преступностью». Блогер преследовал цель очернить Россию перед молодым поколением. Подростки более подвержены информационному воздействию. Деятельность Навального курировалась из-за рубежа, откуда Навальный стабильно получал крупные гонорары. Также спонсоры в лице иностранных спецслужб и Госдепа США перечисляли средства на организацию кампании по дискредитации России.

«Навальный – политическая проститутка, подстилка для иностранных агентов. Навальный – мелкий мошенник, который обманул доверчивую, кстати, иностранную компанию. Занимался именно тем, что пытается повесить на всех вокруг», — заявил Пригожин.

Предприниматель уверен, что возвращение Навального на родину – продуманная акция. Предполагалось, что основателя ФБК поддержит немало людей, что позволит ему избежать ответственности за нарушение законов РФ. За успех блогеру могли посулить крупную сумму, поэтому он, уверенный в собственной безнаказанности, и приехал в Россию. После истории с «отравлением», устроенным западными спецслужбами, Навальный не сомневался, что наказание его минует.

В заключение Пригожин указал, что веру россиян в свое государство невозможно изменить или уничтожить при помощи сетевых инструментов.

Ранее Симоновский суд вынес приговор в отношении блогера Алексея Навального, согласно которому основателю ФБК заменили условный срок на реальное тюремное заключение в 2,8 года.