Бизнесмен Пригожин позвал The Moscow Post и «Эхо Москвы» и на вручение премии «Золотой горшок»

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В «Гигант Холле» сегодня, 15 декабря, пройдет вечеринка IRA (Internet Research Agency) Party в честь фильма-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина «16-й». Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Регламент мероприятия предусматривает вручение шуточной премии «Золотой горшок» артистам, принявшим участие в съемках фильма о так называемом «русском вмешательстве» в выборы президента США 2016 года.

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У представителей приглашенных СМИ будет возможность задать создателям картины вопросы о событиях, которые происходили в Штатах во время избирательного процесса.

Среди журналистского сообщества ранее были распространены пригласительные на IRA Party. Представители пресс-службы компании «Конкорд» напоминают, что мероприятие состоится в 18.00 на территории комплекса «Гигант Холл» 15 декабря.

Если по какой-то причине у желающих посетить вечеринку нет средств для приобретения билетов до Санкт-Петербурга, компания окажет финансовую поддержку для их приобретения. Отмечается, что билеты будут оплачены из средств, полученных юридической службой компании «Конкорд» по искам к некоторым СМИ.

«Будем рады видеть Виктора Шендеровича, Лилию Яппарову, Алексея Венедиктова, Виталия Рувинского, Евгения Белогаева, Романа Доброхотова, Илью Косыгина, Юрия Нерсесова, Максима Шевченко, а также издания “Эхо Москвы”, “Новая газета”, “Медуза”, “Довод”, The Insider1 и The Moscow Post (“Медуза” и The Insider — СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. — прим. ред.)», — отмечается в сообщении.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.