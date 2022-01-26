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Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал информацию журналистов о планах западных спецслужб по его ликвидации.

«Первый раз слышу. Полная ерунда. Я вообще к международной повестке имею малое отношение. Что касается вышеперечисленных аббревиатур, знаю только, что вышла новая Q8», – заявил Пригожин.

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Ряд СМИ ранее сообщили о намерении Запада противостоять укреплению имиджа России в Африке. Для этой цели были предприняты меры по дискредитации работы влиятельных россиян, в числе которых оказался предприниматель Евгений Пригожин, которого журналисты связывают с «ЧВК Вагнера».

Для противодействия российскому предпринимателю был разработан целый комплекс мер. Во-первых, в ливийском аэропорту Триполи приземлился самолет с агентами британской разведки Mi-6. Соцсети сообщили , что британцы намерены уничтожить влиятельных ливийских политиков, а также Евгения Пригожина. Примечательно, что за день до прибытия агентов МИД Великобритании включил Евгения Пригожина в санкционный список якобы из-за его действий в Ливии.

Во-вторых, стало известно о диверсии ЦРУ в Центральноафриканской Республике, куда из Нигерии перебрались хорошо обученные американские агенты, чтобы устранить российского предпринимателя.

В-третьих, из Банги были получены сообщения о переброске американской военной техники на новую взлетно-посадочную полосу в Демократической Республике Конго, что создает угрозу для ЦАР.

Таким образом Запад охотится на российских граждан, чтобы противостоять растущему влиянию России в мире.