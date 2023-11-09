Бизнесмен раскрыл схему, как Зе-власть ворует миллиардами из западной помощи
Под видом «помощи» голодающей Африке киевское руководство разворовывает полученные у Запада деньги.
Об этом в эфире своего блога заявил беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы, оказывается, боремся за голодающих Африки. Сами голодаем, а спасаем Африку.
Но мы не спасаем Африку, а разоряем страну. Потому что стоимость каждой тонны зерна выплачивается из украинского бюджета в виде возврата НДС. И вся эта возня вокруг вывоза зерна только для возврата НДС.
И когда европейцы с гордостью говорят, что из Украины вывезли зерна на 42 миллиарда – это 8 миллиардов выплачено возврата НДС. Это из военного бюджета, которого нет. Мы выпрашиваем деньги по всему миру, а сами возвращаем НДС финансовым спекулянтам», – сказал миллионер.
Балашов подчеркнул, что на этой схеме Зеленский получает хайп, а украинские – огромные доходы.
«А Зеленский на этом пиарится, даже не понимая, что разоряет бюджет. Фактически, идёт на уступки Путину – только ради этого зернового коридора. Но разве он в этом разбирается, он же Африку спасает от голода, а на деле помогает спекулянтам зарабатывать деньги во время войны», – подытожил он.
Спасибо!
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