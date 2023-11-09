Бизнесмен раскрыл схему, как Зе-власть ворует миллиардами из западной помощи

Вадим Москаленко.  
09.11.2023 22:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 315
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Под видом «помощи» голодающей Африке киевское руководство разворовывает полученные у Запада деньги.

Об этом в эфире своего блога заявил беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Под видом «помощи» голодающей Африке киевское руководство разворовывает полученные у Запада деньги. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мы, оказывается, боремся за голодающих Африки. Сами голодаем, а спасаем Африку.

Но мы не спасаем Африку, а разоряем страну. Потому что стоимость каждой тонны зерна выплачивается из украинского бюджета в виде возврата НДС. И вся эта возня вокруг вывоза зерна только для возврата НДС.

И когда европейцы с гордостью говорят, что из Украины вывезли зерна на 42 миллиарда – это 8 миллиардов выплачено возврата НДС. Это из военного бюджета, которого нет. Мы выпрашиваем деньги по всему миру, а сами возвращаем НДС финансовым спекулянтам», – сказал миллионер.

Балашов подчеркнул, что на этой схеме Зеленский получает хайп, а украинские – огромные доходы.

«А Зеленский на этом пиарится, даже не понимая, что разоряет бюджет. Фактически, идёт на уступки Путину – только ради этого зернового коридора. Но разве он в этом разбирается, он же Африку спасает от голода, а на деле помогает спекулянтам зарабатывать деньги во время войны», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть