«Бизнесу – конец»: Украина в шаге от тотального общенационального локдауна

24.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Карантин, введенный недавно в ряде регионов Украины, может перерасти в общенациональный карантин, и он ударит уже не только по мелкому и среднему, но и по крупному бизнесу.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила политолог Александра Решмедилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это наш уже третий карантин, и пока мы хоть и имеем адаптивный карантин по зонам, скорее всего, судя по динамике, нам вполне угрожает общенациональный карантин – и было сказано, что если будет больше половины областей, то так или иначе власть будет вынуждена «масштабировать» те ограничения, которые сейчас идут в ряде областей, которые «покраснели», и в городе Киеве, в том числе. Поэтому я не исключаю и общенационального локдауна.

А чем они отличаются, что вообще происходит, какая эволюция действий власти и делают ли вообще выводы хоть какие-то? Первый карантин мы вспоминаем с ужасом – тогда нельзя было гулять в парке, он был максимально жестким и вызывал очень много вопросов. Следующие карантины были не менее странными – когда нельзя было носки и колготки купить, и мы понимали что, покупая одни товары мы защищены, а другие товары – мы прямо находимся в зоне сильнейшего риска, что вызывало очень много вопросов у бизнеса.

Если первые два локдауна во многом сказывались на микробизнесе, малом бизнесе, среднем бизнесе, когда под вопросом было сохранение работы, условно говоря, там рабочего места, для двух баристов или одного парикмахера, то сейчас, заходя в этот третий локдаун, с опаской стал говорить уже крупный бизнес, гиганты, которые не понимают, как им сохранять рабочие места.

Иногда это крупные налогоплательщики, и на на них держится ВВП. Мы смотрим сейчас на заявления наших представителей профильных комитетов и министерств, о том, что «у нас все хорошо, пополнения в бюджет идут системно, дефицита не будет, дефолта не будет».

Это при том, что мы кредит от МВФ не получили. Но все хорошо, мол, локдаун нам не помеха. Это вызывает очень много вопросов – откуда такие оптимистические воззрения у нашей власти? Какие они себе рисуют сценарии, как они планируют проходить этот локдаун?», – недоумевает Александра Решмедилова.