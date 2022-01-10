Бизяев: США и Британия вчистую проиграли России битву за Казахстан

Казахстан стал полем боя, где концепция России и Китая возобладала над концепцией «Атлантической хартии версии 2.0» США и Великобритании.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический аналитик Руслан Бизяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактор внешний – это противостояние двух империй, Британской и Российской. Потому что Казахстан в эпоху позднего Назарбаева был очень прочно связан с Британией. Тут есть масса примеров. Самый показательный – то, что консультировала Назарбаева организация бывшего премьер-министра Тони Блэра. То, что британские судьи работали в Казахстане. То, что очень многие реформы эпохи Назарбаева шли по британским лекалам», – отметил он.

«Фактически мы говорим, что не ОДКБ вошло в Казахстан (вот, гримаса истории, что Никол Пашинян, который пришёл к власти на волне цветной революции, ввёл войска в Казахстан для подавления цветной революции), мы говорим сейчас о том, что перестраивается постсоветское пространство.

Учитывая, что без Казахстана стабильность на постсоветском пространстве невозможна от слова «вообще», то концепция России и Китая фактически возобладала над концепцией Атлантической хартии версии 2.0 США и Британии», – заключил Бизяев.